Pronostico Udinese-Atalanta: analisi, statistiche, probabili formazioni, guida tv, quote e scommesse 10° giornata Serie A

Pronostico Udinese-Atalanta 1 novembre 2025
31 Ottobre 2025

Dopo il turno infrasettimanale il campionato di calcio italiano torna subito in campo nel weekend con la 10° giornata di Serie A, e ad aprire le danze sabato primo novembre saranno i friulani che ospitano la Dea. Pronostico Udinese-Atalanta 1 novembre 2025.

Pronostico Udinese-Atalanta 1 novembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Udinese-Atalanta, match della 10° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano.

L’Atalanta è imbattuta da 15 partite di Serie A contro l’Udinese (9V, 6N). L’Atalanta ha mantenuto la porta inviolata in tre delle ultime cinque sfide contro l’Udinese.

Dopo una striscia di otto partite casalinghe senza successi in Serie A (3N, 5P), l’Udinese ha vinto la più recente (3-2 contro il Lecce). Nessuna squadra ha subito più gol dell’Udinese in questo campionato: 15, al pari della Fiorentina. Più in generale, con 43 reti concesse, l’Udinese ha la peggior difesa in Serie A nell’anno solare 2025 (escluse retrocesse).

L’Atalanta è rimasta imbattuta in tutte le prime nove gare stagionali di Serie A. Dopo una striscia fuori casa di sette vittorie e una sconfitta, l’Atalanta ha pareggiato tre delle ultime quattro trasferte di Serie A (1V).

Probabili Formazioni Udinese-Atalanta

UDINESE (3-5-2): Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Kamara; Bayo, Zaniolo. All. Runjaic.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Zalewski; Samardzic, Sulemana; Lookman. All. Juric.

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Udinese-Atalanta?

Udinese-Atalanta, sabato 1 novembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 14:30.

Migliori quote per Udinese-Atalanta

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Udinese-Atalanta
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
3.753.501.95
3.903.402.00
3.903.401.95
3.803.401.93
4.153.601.85

Le nostre scommesse su Udinese-Atalanta

Udinese e Atalanta hanno pareggiato le ultime tre partite disputate in Friuli. L’Atalanta ha pareggiato sette delle ultime nove gare in Serie A, incluse tutte le ultime cinque.

PRONOSTICO: PAREGGIO @3.50

Risultato Esatto e scommesse marcatori Udinese-Atalanta

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 0-0, 1-2.

Nicolò Zaniolo ha segnato due gol nelle sue ultime tre presenze in campionato, tanti quanti nelle precedenti 32 gare di Serie A. Il classe ’99 ha realizzato due gol in sette match nel torneo in corso, esattamente quanti quelli realizzati nella scorsa stagione di Serie A ma in 23 partite.

