I partenopei di Antonio Conte sono tornati in testa alla classifica del campionato e sabato per la 10° giornata di Serie A, allo Stadio Maradona, il Napoli ospiterà il Como, grande rivelazione in questo primo scampolo di stagione. Pronostico Napoli-Como 1 novembre 2025.

Pronostico Napoli-Como 1 novembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Napoli-Como, match della 10° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano.

Una delle sole due sconfitte del Napoli in 24 precedenti contro il Como in Serie A è arrivata nella sfida più recente, lo scorso 23 febbraio. Il Napoli ha vinto tutte le 12 gare casalinghe di Serie A contro il Como.

Il Napoli ha mantenuto la porta inviolata nell’ultimo turno di Serie A, dopo sei partite consecutive in cui aveva subito almeno un gol; solo la Roma (16) ha collezionato più clean sheet dei partenopei (12) nella competizione nel 2025. Il Napoli non perde in casa in Serie A dall’8 dicembre 2024 contro la Lazio e da allora, in 15 match al Maradona, ha ottenuto tre pareggi e ben 12 vittorie, incluse le ultime cinque.

Il Como ha guadagnato 16 punti in questo campionato, record per i lariani nei primi nove match stagionali di Serie A considerando tre punti a vittoria da sempre. Il Como ha pareggiato tre delle ultime cinque trasferte in Serie A (1V, 1P), incluse le ultime due.

Probabili Formazioni Napoli-Como

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Hojlund, Neres. All. Conte.

COMO (4-2-3-1): Butez; Posch, Kempf, Ramon, Valle; Caqueret, Da Cunha; Vojvoda, Nico Paz, Jesus Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Napoli-Como?

Napoli-Como, sabato 1 novembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 17:30.

Migliori quote per Napoli-Como

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Napoli-Como

Napoli (60.3%) e Como (59.4%) sono le due squadre che hanno registrato il possesso palla più alto in questa stagione di Serie A. I lariani sono anche la formazione con più recuperi offensivi (72) nel campionato in corso, ben 26 in più dei partenopei (46).

PRONOSTICO: OVER 7.5 TIRI IN PORTA @1.71

Risultato Esatto e scommesse marcatori Napoli-Como

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-0, 1-1, 3-1.

Frank Anguissa del Napoli ha segnato tre gol in casa in questa Serie A, eguagliando il suo miglior ruolino in carriera in una singola stagione di campionato nelle cinque grandi leghe europee (tre anche nel 2024/25 e 2022/23); tra i centrocampisti, solo Nico Paz ha segnato di più in gare interne di questo campionato (quattro reti). Inoltre il calciatore dei partenopei è il centrocampista che ha segnato più gol di testa dall’inizio della scorsa stagione in Serie A (cinque).

