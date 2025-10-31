Nel turno infrasettimanale, il primo dopo l’esonero di Tudor, la Juventus è tornata a vincere e ora i bianconeri cercano costanza in una trasferta delicata a Cremona, visto che i grigiorossi sono in forma e sono appena un punto dietro alla Juve, ai margini della zona Europa. Pronostico Cremonese-Juventus 1 novembre 2025.

Pronostico Cremonese-Juventus 1 novembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Cremonese-Juventus , match della 10° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano.

La Cremonese è, insieme al Piacenza, una delle due squadre contro cui la Juventus ha giocato più partite in Serie A senza mai perdere: 16 match contro entrambe (12V, 4N contro i grigiorossi).

La Cremonese ha conquistato 14 punti nel campionato in corso e non ha mai fatto meglio nei primi nove match stagionali in Serie A considerando tre punti a vittoria da sempre.

La Juventus è rimasta imbattuta nelle ultime otto sfide giocate nel girone d’andata contro squadre neopromosse (5V, 3N). La Juventus ha perso le ultime due trasferte di campionato, tante sconfitte quante nelle precedenti 10 (4V, 4N). Luciano Spalletti ha collezionato finora 559 panchine in Serie A, vincendo 288 incontri; tra gli allenatori del massimo campionato, dal 1929/30 in avanti, solo tre contano più successi: Giovanni Trapattoni (352), Massimiliano Allegri (307) e Nereo Rocco (302). La Juventus sarà l’ottava squadra guidata dal tecnico toscano nel massimo torneo italiano.

Probabili Formazioni Cremonese-Juventus

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Payero, Bondo, Vandeputte, Floriani Mussolini; Vardy, Bonazzoli. All. Nicola.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly, Cambiaso; McKennie, Locatelli; Conceiçao, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Spalletti.

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Cremonese-Juventus ?

Cremonese-Juventus, sabato 1 novembre, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote per Cremonese-Juventus

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Cremonese-Juventus

La Cremonese è la formazione con la più alta percentuale realizzativa in questa stagione di Serie A (16.4%, il doppio di quella della Juventus, 8%); i grigiorossi sono anche la squadra che in percentuale ha segnato più chiare occasioni da gol (56% – 9 su 16).

PRONOSTICO: CREMONESE OVER 0.5 GOL @1.79

Risultato Esatto e scommesse marcatori Cremonese-Juventus

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 3-1, 2-0.

Jamie Vardy ha segnato nel suo ultimo match allo stadio Zini in Serie A e ha registrato tre gol nelle ultime quattro gare interne considerando anche il massimo campionato inglese, tanti quanti quelli realizzati nelle precedenti 16 partite casalinghe di Premier League con la maglia del Leicester.

