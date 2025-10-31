Pronostici Serie A: la multipla della 10° giornata del campionato di calcio italiano. Schedina quota @5.37

Anche per questa 10° giornata di Serie A abbiamo scelto le 4 partite che riteniamo più interessanti per le scommesse sul campionato di calcio italiano per una schedina a quota @5.37. Multipla Serie A giornata 10.
Pronostici Serie A: programma 10° giornata di campionato
Andiamo a vedere il turno completo della 10° giornata di Serie A 2025-2026 in campo dal 1 al 3 novembre.
Multipla Serie A giornata 10: schedina quota @5.37
Ecco le 4 scelte dei match della settima giornata di campionato per la Multipla Serie A @5.37 di quota.
MULTIPLA SERIE A 10° GIORNATA @5.37
Verona-Inter: INTER OVER 1.5 GOL
Fiorentina-Lecce: OVER 1.5 GOL
Milan-Roma: GOL SI
Sassuolo-Genoa: SASSUOLO OVER 0.5 GOL
Risultati Multipla Serie A stagione 2025-2026
MULTIPLA SERIE A 1° GIORNATA @6.63✅
MULTIPLA SERIE A 2° GIORNATA @4.94❌
MULTIPLA SERIE A 3° GIORNATA @4.02❌
MULTIPLA SERIE A 4° GIORNATA @5.43❌
MULTIPLA SERIE A 5° GIORNATA @5.37❌
MULTIPLA SERIE A 6° GIORNATA @6.14 ❌
MULTIPLA SERIE A 7° GIORNATA @7.77❌
MULTIPLA SERIE A 8° GIORNATA @6.82❌
