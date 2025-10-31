Pronostici Serie A: la multipla della 10° giornata del campionato di calcio italiano. Schedina quota @5.37

Multipla Serie A giornata 10
Pronostici Serie A
31 Ottobre 2025

Anche per questa 10° giornata di Serie A abbiamo scelto le 4 partite che riteniamo più interessanti per le scommesse sul campionato di calcio italiano per una schedina a quota @5.37. Multipla Serie A giornata 10.

Pronostici Serie A: programma 10° giornata di campionato

Andiamo a vedere il turno completo della 10° giornata di Serie A 2025-2026 in campo dal 1 al 3 novembre.

Screenshot 2025-10-31 alle 14.28.52.png

Multipla Serie A giornata 10: schedina quota @5.37

Ecco le 4 scelte dei match della settima giornata di campionato per la Multipla Serie A @5.37 di quota.

MULTIPLA SERIE A 10° GIORNATA @5.37
Verona-Inter: INTER OVER 1.5 GOL
Fiorentina-Lecce: OVER 1.5 GOL
Milan-Roma: GOL SI
Sassuolo-Genoa: SASSUOLO OVER 0.5 GOL

Screenshot 2025-10-31 alle 14.13.05.png

Risultati Multipla Serie A stagione 2025-2026

MULTIPLA SERIE A 1° GIORNATA @6.63✅
MULTIPLA SERIE A 2° GIORNATA @4.94❌
MULTIPLA SERIE A 3° GIORNATA @4.02❌
MULTIPLA SERIE A 4° GIORNATA @5.43❌
MULTIPLA SERIE A 5° GIORNATA @5.37❌
MULTIPLA SERIE A 6° GIORNATA @6.14 ❌
MULTIPLA SERIE A 7° GIORNATA @7.77❌
MULTIPLA SERIE A 8° GIORNATA @6.82❌

Tutte le partite analizzate nel nostro sito

Tutti i match della 8° giornata di Serie A sono stati analizzati nel dettaglio con statistiche, probabili formazioni, migliori quote, consigli per le scommesse, guida tv e risultati esatti. Abbiamo inoltre analizzato le lavagne delle principali scommesse antepost stagionali sul campionato di calcio italiano, dallo scudetto, al piazzamento in top-4, passando per capocannonieri, retrocessione e anche gli allenatori che rischiano maggiormente l’esonero. Trovate tutto qui:

VAI A SCOMMESSE E ANALISI SERIE A 2025-2026

© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l'operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
