Il lunch match domenicale per la 10° giornata di Serie A si gioca al Bentegodi con l’Hellas Verona a caccia di punti e ancora della prima vittoria in campionato, mentre i nerazzurri si sono ripresi dalla sconfitta di Napoli, col netto 3-0 sulla Fiorentina nel turno infrasettimanale. Pronostico Verona-Inter 2 novembre 2025.
Pronostico Verona-Inter 2 novembre 2025: analisi e statistiche
Andiamo a vedere l’analisi di Verona-Inter , match della 10° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano.
L’Inter è rimasta imbattuta in tutte le ultime 28 partite di Serie A contro l’Hellas Verona (23V, 5N), solamente contro la Sampdoria (30 tra il 1961 e il 1977) ha registrato una serie di imbattibilità più lunga nella competizione.
L’Hellas Verona non ha ancora vinto in questo campionato (5N, 4P) e potrebbe rimanere a secco di successi nelle prime 10 gare stagionali di Serie A solo per la terza volta.
L’ultimo pareggio dell’Inter in campionato risale allo scorso 18 maggio (2-2 contro la Lazio), da allora in 10 match di Serie A i nerazzurri hanno registrato sette vittorie e tre sconfitte. L’Inter ha perso cinque delle ultime 12 trasferte in Serie A (5V, 2N), tante sconfitte quante nelle precedenti 45 (31V, 9N).
Probabili Formazioni Verona-Inter
VERONA (3-5-2): Montipò; Nelsson, Valentini, Frese; Belghali, Serdar, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Orban, Giovane. All. Zanetti.
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Carlos Augusto; Lautaro, Bonny. All. Chivu.
Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Verona-Inter ?
Verona-Inter, domenica 2 novembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 12:00.
Migliori quote per Verona-Inter
Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.
|
Verona-Inter
|
04/03/2025
21.00
|Bookmaker
|1
|X
|2
|8.00
|4.75
|1.40
|7.50
|4.50
|1.42
|7.60
|5.00
|1.37
|7.00
|4.60
|1.41
|7.25
|4.50
|1.42
Le nostre scommesse su Verona-Inter
L’Hellas Verona ha subito almeno due gol in ciascuna delle ultime 13 partite casalinghe contro l’Inter in Serie A (37 gol in totale, 2.8 di media).
PRONOSTICO: INTER OVER 1.5 GOL @1.50
Risultato Esatto e scommesse marcatori Verona-Inter
Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 0-2, 1-2, 0-3.
Tra le 16 squadre contro cui Lautaro Martinez ha disputato almeno 500 minuti in Serie A, l’Hellas Verona è la seconda contro cui vanta la miglior media minuti/gol: l’attaccante argentino ha infatti realizzato sei reti in 596 minuti contro i gialloblù, una ogni 99, rapporto superiore solamente a quello avuto finora contro il Cagliari (73).
Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.