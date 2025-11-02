La Fiorentina è sempre più nel baratro, al penultimo posto, ancora a caccia della prima vittoria stagione e con soli 4 punti. La viola ospita a Firenze il Lecce in quello che sembra a tutti gli effetti uno scontro salvezza da non sbagliare per gli uomini di Pioli che rischia grosso in panchina. Pronostico Fiorentina-Lecce 2 novembre 2025.

Pronostico Fiorentina-Lecce 2 novembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Fiorentina-Lecce, match della 10° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano.

La Fiorentina ha vinto le ultime due partite contro il Lecce in Serie A. Il Lecce ha vinto quattro delle 17 trasferte contro la Fiorentina in Serie A (4N, 9P), record di successi fuori casa per i salentini nel massimo campionato.

Per la prima volta nella sua storia in Serie A la Fiorentina ha sia registrato zero successi sia raccolto meno di cinque punti nelle prime nove partite stagionali nel torneo. La Fiorentina ha ottenuto un solo punto nelle prime quattro partite casalinghe.

Il Lecce ha vinto solo una delle prime nove partite di questa Serie A (1V 3N 5P). Il Lecce ha mantenuto la porta inviolata in tre delle ultime cinque trasferte di Serie A, subendo però sette gol in totale nelle restanti due; sono tanti clean sheet esterni quanti nelle precedenti 18.

Probabili Formazioni Fiorentina-Lecce

FIORENTINA (3-5-1-1): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fagioli, Parisi; Gudmundsson; Kean. All. Pioli

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Stulic, Banda. All. Di Francesco.

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Fiorentina-Lecce?

Fiorentina-Lecce, domenica 2 novembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 14:30.

Migliori quote per Fiorentina-Lecce

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Fiorentina-Lecce

La Fiorentina è una delle due formazioni ad aver subito più gol in questa stagione di Serie A (15, al pari dell’Udinese), subito dietro c’è il Lecce (14, al pari di Hellas Verona e Torino). Fiorentina (10) e Lecce (nove) sono due delle tre squadre con più gol subiti nel 2° tempo in questa stagione di Serie A (a quota nove anche il Genoa).

PRONOSTICO: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.10

Risultato Esatto e scommesse marcatori Fiorentina-Lecce

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 2-1, 3-0.

L’attaccante della Fiorentina, Roberto Piccoli, ha segnato cinque reti in 35 presenze di Serie A con il Lecce nella Serie A 2023/24, inclusi tre gol da subentrato; tra le squadre contro le quali non ha ancora realizzato un gol nel massimo campionato, il Lecce è la terza contro cui ha disputato più minuti (244), meno solamente che contro Empoli (309) e Milan (490).

