Torino-Pisa: le analisi e i pronostici sul Calcio con la 10° giornata Serie A del 2 novembre 2025

Pronostico Torino-Pisa 2 novembre 2025
1 Novembre 2025

Buon momento per i granata che non perdono da 4 giornate in campionato e domenica tornano in campo a Torino per la 10° giornata di Serie A, ospite un Pisa che arriva da 3 pareggi consecutivi, ma a forza di X i toscani stanno uscendo dalla zona calda, ma la vittoria manca ancora. Pronostico Torino-Pisa 2 novembre 2025.

Pronostico Torino-Pisa 2 novembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Torino-Pisa, match della 10° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Pisa ha vinto quattro delle 14 sfide contro il Torino in Serie A (5N, 5P). Il Torino ha vinto l’ultimo match contro il Pisa in Serie A (1-0 il 21 aprile 1991 con gol di Roberto Cravero). Il Torino è rimasto imbattuto in sei delle sette partite casalinghe contro il Pisa in Serie A (4V, 2N).

Il Torino ha vinto le ultime due gare casalinghe in campionato (contro Napoli e Genoa). Nonostante le 14 reti al passivo, il Torino ha tenuto la porta inviolata in quattro delle nove gare di questo campionato.

Considerando da sempre tre punti a vittoria, il Pisa – con cinque punti raccolti nelle prime nove gare giocate – ha eguagliato la sua peggior partenza in Serie A, registrata anche nel 1988/89. Il Pisa ha pareggiato l’ultima trasferta di campionato (2-2 contro il Milan). 

Probabili Formazioni Torino-Pisa

TORINO (3-5-2): Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Ilic, Vlasic, Lazaro; Simeone, Adams. All. Baroni.

PISA (3-5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti; Touré, Akinsanmiro, Marin, Aebischer, Angori; Moreo, Nzola. All. Gilardino.

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Torino-Pisa?

Torino-Pisa, domenica 2 novembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 14:30.

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Torino-Pisa

2 Under nelle ultime 3 di campionato sia per Torino che per il Pisa. 3 sono anche gli Under negli ultimi 4 scontri diretti tra queste due squadre, compreso il recente 1-0 a Torino in Coppa Italia a settembre.

PRONOSTICO: UNDER 2.5 @1.62.

Risultato Esatto e scommesse marcatori Torino-Pisa

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 1-1, 3-1.

Giovanni Simeone non ha segnato neanche una rete nelle ultime 11 gare di campionato contro avversarie neopromosse (l’ultimo centro contro queste squadre è datato 9 ottobre 2022 contro la Cremonese), dopo che aveva realizzato sei centri nelle sei precedenti.

