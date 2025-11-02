Derby emiliano al Tardini, in campo domenica alle ore 18:00 con i Ducali che cercheranno di tornare alla vittoria (che manca da 4 turni) nella 10° giornata di Serie A contro un Bologna che invece viaggia molto bene al 6° posto, ancora in zona Europa. Pronostico Parma-Bologna 2 novembre 2025.

Pronostico Parma-Bologna 2 novembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Parma-Bologna, match della 10° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Bologna è rimasto imbattuto in 10 delle ultime 11 sfide contro il Parma in Serie A (4V, 6N).

Il Parma è rimasto imbattuto in otto delle ultime 10 partite casalinghe di campionato (3V, 5N), pareggiando 0-0 quella più recente contro il Como. Il Parma ha vinto solo una delle nove gare di questo campionato, a fronte di quattro pareggi e quattro sconfitte, totalizzando sette punti: in due sole occasioni ha ottenuto meno di otto punti nelle prime 10 gare stagionali in Serie A.

Il Bologna ha vinto solo una delle ultime nove trasferte di campionato (3N, 5P): 2-0 contro il Cagliari il 19 ottobre.

Probabili Formazioni Parma-Bologna

PARMA (4-4-2): Suzuki; Delprato, Circati, Ndiaye, Britschgi; Bernabé, Estevez, Ordonez, Sorensen; Pellegrino, Cutrone. All. Cuesta.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Ferguson, Freuler; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano.

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Parma-Bologna?

Parma-Bologna, domenica 2 novembre, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 17:30.

Migliori quote per Parma-Bologna

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Parma-Bologna

Il Bologna è la squadra che ha subito meno gol nel corso dei primi 45 minuti di gioco in questa Serie A, appena uno; solo il Bayern Monaco (zero) ha fatto meglio prima dell’intervallo nei cinque grandi campionati europei in corso (uno anche per l’Athletic Bilbao). Il Parma è l’unica squadra che non ha ancora trovato il gol nel corso della prima mezzora di gioco in questa Serie A.

PRONOSTICO: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.05

Risultato Esatto e scommesse marcatori Parma-Bologna

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 1-2, 2-2.

Tra le squadre affrontate in almeno cinque occasioni in Serie A, il Parma è quella contro cui Riccardo Orsolini ha la sua seconda miglior media partecipazione a gol: uno ogni 74 minuti, per un totale di due reti e tre assist in 372 minuti – solo contro il Lecce (un coinvolgimento ogni 60 minuti) ha fatto meglio nel torneo.

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.