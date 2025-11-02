Pronostico Milan-Roma: analisi, probabili formazioni, guida tv, quote e scommesse sul big match della 10° giornata di Serie A

Pronostico Milan-Roma 2 novembre 2025
Pronostici Serie A
1 Novembre 2025

Il big match della 10° giornata di Serie A si gioca domenica sera, ore 20:45, a San Siro, con i rossoneri che ospitano i giallorossi di Roma in una sfida agli alti piani del campionato di calcio italiano. Pronostico Milan-Roma 2 novembre 2025.

Pronostico Milan-Roma 2 novembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Milan-Roma, match della 10° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano.

La Roma è la squadra contro cui il Milan ha vinto il maggior numero di sfide nella sua storia in Serie A: 80 in 180 match, completano il bilancio 54 pareggi e 46 successi giallorossi. Il Milan è rimasto imbattuto in 10 delle ultime 11 sfide contro la Roma in campionato (6V, 4N), anche se ha perso quella più recente (3-1 all’Olimpico lo scorso 18 maggio);

Il Milan ha pareggiato tre delle ultime quattro gare di campionato (1V), tante volte quante nelle precedenti 26 partite di Serie A dopo il 2-2 contro il Pisa e l’1-1 contro l’Atalanta. Il Milan ha vinto le ultime tre sfide casalinghe contro avversarie presenti nelle prime 10 posizioni in classifica a inizio giornata di campionato.

La Roma è sia la squadra ad aver ottenuto più successi in trasferta (11) sia quella con più clean sheet fuori casa (nove) nell’anno solare 2025 nei Big-5 campionati europei. La Roma ha vinto sette delle nove gare giocate in questo campionato: solo tre volte nella sua storia ha registrato più successi nelle prime 10 prime partite.

Probabili Formazioni Milan-Roma

MILAN (3-5-1-1): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Estupinian; Loftus-Cheek; Leao. All. Allegri.

ROMA (3-4-1-2): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Celik, El Aynaoui, Koné, Wesley; Cristante; Soulé, Dybala. All. Gasperini.

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Milan-Roma?

Milan-Roma, domenica 2 novembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote per Milan-Roma

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Milan-Roma
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
2.103.203.75
2.053.203.90
2.053.103.85
2.003.203.75
2.053.153.90

Le nostre scommesse su Milan-Roma

Nelle ultime 10 sfide tra Milan e Roma in Serie A entrambe le formazioni sono sempre andate a segno: 35 gol totali nel periodo (3.5 di media a match) – 20 per i rossoneri e 15 per i giallorossi.

PRONOSTICO: GOL SI @2.02

Risultato Esatto e scommesse marcatori Milan-Roma

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-1, 1-1, 2-3.

Il Milan (16 – 10 gol e 6 assist) è una delle uniche due squadre contro cui Paulo Dybala ha partecipato ad almeno 15 gol in carriera dal suo arrivo in Italia tra tutte le competizioni, insieme all’Udinese (24 – 14G+10A); l’argentino è stato coinvolto in sei reti nelle ultime nove sfide ufficiali contro i rossoneri (2G+4A).

