La 10° giornata di Serie A si chiude lunedì alle ore 20:45 dallo Stadio Olimpico con la Lazio che ospita il Cagliari. I sardi arrivano dalla sconfitta nel turno infrasettimanale, in casa contro il Sassuolo, mentre la Lazio non è andata oltre lo 0-0 a Pisa, anche se la squadra di Sarri non ha mai perso negli ultimi 5 turni di campionato. Pronostico Lazio-Cagliari 3 novembre 2025.

Pronostico Lazio-Cagliari 3 novembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Lazio-Cagliari, match della 10° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano.

La Lazio è imbattuta da 20 gare contro il Cagliari in Serie A (17V, 3N). Il Cagliari ha subito gol in ben 15 delle ultime 16 trasferte contro la Lazio in Serie A, per una media di 2.1 reti subite a incontro.

Dopo il successo per 1-0 contro la Juventus nell’ultimo match all’Olimpico, la Lazio potrebbe vincere due gare casalinghe di fila in Serie A per la prima volta nel 2025. La Lazio è rimasta imbattuta in sette delle ultime otto gare di Serie A disputate di lunedì, grazie a quattro successi e tre pareggi; due di queste vittorie nel parziale sono arrivate proprio contro il Cagliari. La Lazio ha mantenuto la porta inviolata in ognuna delle ultime tre gare di Serie A (contro Atalanta, Juventus e Pisa).

Il Cagliari è imbattuto da tre trasferte di campionato (1V, 2N). Solo il Parma (50%) ha realizzato una percentuale più alta di gol negli ultimi 15 minuti di gioco del secondo tempo rispetto al Cagliari (44% – 4 su 9) in questo campionato. Dall’altra parte, la Lazio è la squadra che ha segnato sempre in percentuale più reti nei primi 15 minuti del primo tempo nel torneo in corso (36% – 4 su 11).

Probabili Formazioni Lazio-Cagliari

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Basic, Cataldi, Guendouzi; Isaksen, Dia, Zaccagni. All. Sarri.

CAGLIARI (3-5-1-1): Caprile; Mina, Luperto, Ze Pedro; Palestra, Adopo, Prati, Gaetano, Idrissi; Esposito; Borrelli. All. Pisacane.

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Lazio-Cagliari?

Lazio-Cagliari, lunedì 3 novembre, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote per Lazio-Cagliari

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Lazio-Cagliari

La Lazio ha vinto ben 11 delle ultime 12 sfide contro il Cagliari in Serie A, con un punteggio aggregato di 25-9.

PRONOSTICO: LAZIO @1.57

Risultato Esatto e scommesse marcatori Lazio-Cagliari

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-0, 3-1, 1-1.

Boulaye Dia ha realizzato tre gol in tre sfide contro il Cagliari in Serie A, inclusa una doppietta il 22 ottobre 2023 con la Salernitana – solo contro Fiorentina e Hellas Verona (entrambe quattro) il classe ’96 ha segnato più reti nel torneo.

