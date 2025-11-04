La Fiorentina perde ancora e rimane ultima in classifica, salta la panchina di Pioli mentre Spalletti, alla prima con la Juventus, vince subito. Rallenta il Napoli fermato dal Como, tornano sotto le milanesi. Prossimo turno col derby della Mole a Torino, ma anche Bologna-Napoli e Inter-Lazio tra le sfide più interessanti. Risultati Serie A giornata 10.

Risultati Serie A giornata 10: il Napoli rallenta. Pioli esonerato dalla Fiorentina

La decima giornata di Serie A ha visto un riavvicinamento in testa alla classifica. Dopo i risultati del fine settimana, il distacco tra le prime posizioni si è ridotto. Il pareggio casalingo del Napoli per 0-0 contro il Como ha permesso alle dirette concorrenti di avvicinarsi. Ora, tra il Napoli primo a 22 punti e la coppia formata da Milan e Inter a 21 (insieme alla Roma, sconfitta a San Siro dai rossoneri), c’è un solo punto di differenza. Anche le zone centrali e basse della classifica hanno visto risultati significativi, con la Fiorentina che perde ancora, ora è ultima a 3 punti e Pioli è al capolinea.

Il big match di questo turno, Milan-Roma, a San Siro, si è concluso con la vittoria per 1-0 dei padroni di casa grazie alla rete di Strahinja Pavlovic mentre per i giallorossi Paulo Dybala sbaglia il rigore del possibile pareggio. L’Inter ha vinto 2-1 in trasferta contro il Verona mentre la Juventus risponde col 2-1 sulla Cremonese sotto la guida del nuovo allenatore Luciano Spalletti.

Passo falso per il Napoli che invece non è andato oltre lo 0-0 in casa contro il Como. Il Bologna ha vinto in trasferta contro il Parma per 3-1, cin i felsinei che con questa vittoria salgono al quinto posto in classifica. L’Udinese ha battuto l’Atalanta per 1-0, infliggendo ai bergamaschi la prima sconfitta in campionato. Il gol decisivo è stato segnato al 40° minuto da Nicolò Zaniolo. Con questo risultato, l’Udinese sorpassa proprio l’Atalanta in classifica.

La partita tra Torino e Pisa si è conclusa con il risultato di 2-2. La Fiorentina ha perso in casa per 1-0 contro il Lecce, rimanendo sul fondo della classifica. La partita è stata decisa da un gol di Berisha al 23° minuto.

Nel doppio posticipo del lunedì la Lazio ha battuto il Cagliari per 2-0 allo Stadio Olimpico, con la squadra di Sarri che sale a 15 punti in classifica e si avvicina così alle zone d’alta classifica. Nel pomeriggio il Genoa ha ottenuto la sua prima vittoria in campionato, vincendo 2-1 in trasferta contro il Sassuolo, un successo arrivato all’ultimo minuto per il Grifone.

RISULTATI 10° GIORNATA DI CAMPIONATO

Udinese – Atalanta 1-0: Zaniolo

Napoli – Como 0-0

Cremonese – Juventus 1-2: Kostić (J), Cambiaso (J), Vardy (C)

Verona – Inter 1-2: Zielinski (I), Giovane (V), aut. Frese (V)

Torino – Pisa 2-2: Moreo (P), rig. Moreo (P), Simeone (T), Adams (T)

Fiorentina – Lecce 0-1: Berisha

Parma – Bologna 1-3: Bernabè (P), Castro (B), Castro (B), Miranda (B)

Milan – Roma 1-0: Pavlovic

Sassuolo – Genoa 1-2: Malinovskyi (G), Berardi (S), Østigård (G)

Lazio – Cagliari 2-0: Isaksen, Zaccagni

CLASSIFICA SERIE A 2025-2026

Napoli 22 Inter 21 Milan 21 Roma 21 Bologna 18 Juventus 18 Como 17 Lazio 15 Udinese 15 Cremonese 14 Atalanta 13 Sassuolo 13 Torino 13 Cagliari 9 Lecce 9 Parma 7 Pisa 6 Genoa 6 Verona 5 Fiorentina 4

I top e i flop della 10° giornata di campionato

TOP MILAN. Il Milan, dopo aver piegato il Napoli, al Meazza ha domato anche la Roma di Gasperini, che in trasferta era ancora imbattuta in questa Serie A. La vetta della classifica dista un punto, il Milan in piena emergenza continua a essere solido ed efficace.

TOP BOLOGNA. Il Bologna di Vincenzo Italiano è meno considerato e acclamato rispetto ad altre squadre, ma sempre lì, sempre nelle zone alte, sempre insidioso. Il Bologna vince in scioltezza a Parma (ridotto in 10 per il doppio giallo a Ordonez) e aggancia la Juventus a quota 18 punti. Piena zona Europa, per una squadra forte e matura.

TOP JUVENTUS (SPALLETTI). 2-1 in un campo difficile come quello di Cremona, pur senza Yildiz, Bremer e Kelly. Luciano Spalletti bagna con una vittoria il suo esordio sulla panchina bianconera. La Juventus non è ancora guarita, ma quantomeno accorcia la distanza dalla vetta, ora a sole quattro lunghezze. Sporting in Champions e il derby di Torino nei prossimi giorni ci diranno se la cura Spalletti ha già fatto effetto per i bianconeri.

FLOP CAGLIARI. Due sconfitte di fila, quattro ko nelle ultime sei, in cui non è mai arrivata la vittoria. Momento di profonda crisi del Cagliari di Pisacane. Prima della sosta trasferta a Como, sarà dura invertire la rotta.

FLOP ATALANTA. Perde a Udine l’Atalanta di Juric e sprofonda in decima posizione, sempre ferma a 13 punti in 10 giornate. Due vittorie, sette pareggi e una sconfitta, non una partenza entusiasmante, tanto che anche la panchina della Dea inizia a scottare nel dopo Gasperini che si sapeva non sarebbe stato semplice da superare a Bergamo.

FLOP FIORENTINA. La viola perde ancora, segnando il peggior avvio della storia della Fiorentina in Serie A. Ultimo posto solitario. Il destino di Stefano Pioli è segnato, esonerato l’allenatore dopo lo 0-1 contro il Lecce.

Quote Antepost: Spalletti riaccende le speranze bianconere

Il debutto vincente di Luciano Spalletti, a Cremona, sulla panchina della Juventus rilancia i bianconeri nella lotta per il quarto posto, che vorrebbe dire qualificazione in Champions League, ma la Roma resta favorita, secondo i bookmaker, per la top-4 di Serie A: nonostante la sconfitta di San Siro contro il Milan, i giallorossi si giocano infatti a 1,85 su Planetwin365 e Betflag, in leggera risalita rispetto all’1,75 della settimana scorsa, ma ancora davanti, in lavagna, ai bianconeri, che avanzano da 2,10 a 1,90. Nuovo balzo in avanti, in quota, per il Bologna, quinto, lanciato a -3 dal quarto posto dalla vittoria nel derby emiliano contro il Parma: gli uomini di Vincenzo Italiano sono offerti a 5,50 contro il 6,50 di sette giorni fa. Guadagna terreno anche il Como, da 7,50 a 6, dopo aver fermato il Napoli capolista sullo 0-0 al “Maradona”. Sempre più lontana invece l’Atalanta di Ivan Juric, precipitata da 7,50 a 9 con la sconfitta di Udine.

Nelle quote scudetto l’Inter di Cristian Chivu si conferma in pole per la vittoria dello scudetto: quote che passano dai 2,32 della scorsa rilevazione agli attuali 2,07 su 888sport e 2,25 su Snai. Discorso inverso, invece, per i campani di Antonio Conte, salvati ancora una volta da Milinkovic-Savic, al secondo rigore consecutivo parato in campionato: si conferma a 3,50 per il bis del Napoli. Si avvicina, invece, il Milan di Massimiliano Allegri, che batte 1-0 la Roma di Gian Piero Gasperini nel big match della decima giornata di campionato: il ventesimo scudetto rossonero è in lavagna a 3,75, con i giallorossi che invece perdono terreno e salgono da 9 a 15, stessa quota – in calo rispetto ai 25 offerti la scorsa settimana – della Juventus.

Prossimo turno: 11° giornata di Serie A col derby della Mole e Inter-Lazio

Si torna in campo dal 7 al 9 novembre con l’11° giornata di Serie A che ha nel derby della Mole una delle sfide più attese, Juventus-Torino, in programma sabato alle ore 18:00, ma il turno sarà aperto dall’anticipo di venerdì tra Pisa-Cremonese.

Sabato sera invece si gioca al Tardini un Parma-Milan importante per i Ducali che devono riprendersi, ma anche per i rossoneri che vogliono confermarsi ai piani alti del campionato. Domenica si inizia col lunch match a Bergamo con Atalanta-Sassuolo mentre alle ore 15:00 si gioca Bologna-Napoli che in questo momento potrebbe essere annoverato a tutti gli effetti come uno dei big match di questo turno di Serie A.

Sempre alle ore 15:00 di domenica sfida delicata tra deluse che cercano punti preziosi per la salvezza: Genoa-Fiorentina, col Grifone che si è sbloccato col primo successo, la Viola no e infatti la panchina di Pioli è saltata come abbiamo già detto. Alle ore 18:00 tocca a Roma-Cagliari all’Olimpico mentre la giornata si chiuderà domenica sera a San Siro con un interessante Inter-Lazio.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.