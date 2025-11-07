Pronostici Pisa-Cremonese: anticipo dell’11° giornata di Serie A del 07-11-2025

Pronostici Pisa-Cremonese 7 novembre 2025
Pronostici Serie A
Avatar
di
7 Novembre 2025

Punti salvezza pesanti in palio all’Arena Garibaldi questo venerdì sera, anticipo dell’11° giornata del campionato di calcio di Serie A, con i padroni di casa del Pisa che cercano di sbloccarsi tra le mura amiche, contro i grigiorossi che sono partiti bene in stagione. Pronostici Pisa-Cremonese 7 novembre 2025.

Pronostici Pisa-Cremonese 7 novembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Pisa-Cremonese, match della 11° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano.

Pisa e Cremonese si affronteranno in Serie A per la prima volta. I nerazzurri sono rimasti imbattuti in otto (5V, 3N) delle ultime 10 sfide di campionato contro i grigiorossi, vincendo le due più recenti (nello scorso campionato cadetto) e segnando 20 reti (esattamente due di media a partita), tutte in Serie B nel periodo. Il Pisa è rimasto imbattuto nelle ultime cinque sfide casalinghe (3V, 2N) contro la Cremonese in campionato.

Il Pisa ha pareggiato le ultime quattro partite di campionato. Il Pisa è soltanto una delle due squadre, con il Genoa, a non avere ancora segnato nelle partite casalinghe in questa stagione nei Big-5 campionati europei.

La Cremonese ha vinto l’ultima trasferta in campionato (2-0 contro il Genoa). Cremonese (168) e Pisa (161) sono le due squadre che hanno subito il maggior numero di tiri totali in questo campionato; inoltre, quella grigiorossa è anche la compagine con più conclusioni in porta concesse (52): quinto il Pisa in questa classifica con 48.

Pronostici Pisa-Cremonese 7 novembre 2025

Pronostici Pisa-Cremonese 7 novembre 2025

Probabili Formazioni Pisa-Cremonese

PISA (3-5-2): Semper; Caracciolo, Albiol, Canestrelli; Touré, Marin, Akinsanmiro, Aebischer, Cuadrado; Moreo, Nzola. All. Gilardino.

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Faye; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola.

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Pisa-Cremonese?

Pisa-Cremonese, venerdì 7 novembre, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote per Pisa-Cremonese

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Pisa-Cremonese
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
2.253.003.60
2.253.103.40
2.203.053.55
2.253.053.55
2.253.053.60

Le nostre scommesse su Pisa-Cremonese

Soltanto l’Atalanta ha pareggiato più partite (sette) di Pisa (sei) e Cremonese (cinque, al pari di Como e Hellas Verona) in questa Serie A.

PRONOSTICO: PAREGGIO @3.05.

Risultato Esatto e scommesse marcatori Pisa-Cremonese

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 0-0, 1-1, 3-2.

Jamie Vardy ha segnato due reti nelle ultime tre partite giocate in campionato: tante quante quelle realizzate nelle precedenti 17 sfide tra Serie A e Premier League; tuttavia, solo uno degli ultimi otto gol dell’attaccante inglese in campionato è arrivato in trasferta (lo scorso 26 gennaio contro il Tottenham).

betting online

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

5.0
Visita il Sito Recensione

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

4.5
Visita il Sito Recensione
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
4.5
Visita il Sito Recensione
Condividi questo articolo
,
Altri articoli
Pronostici Juventus-Torino: tutto per le scommesse sul derby della Mole del 8 novembre 2025
Pronostici Serie A
Pronostici Juventus-Torino: tutto per le scommesse sul derby della Mole del 8 novembre 2025
7 Novembre 2025
Pronostico Inter-Lazio: le scommesse sul big match che chiude l’11° giornata di Serie A il 09-11-2025
Pronostici Serie A
Pronostico Inter-Lazio: le scommesse sul big match che chiude l’11° giornata di Serie A il 09-11-2025
7 Novembre 2025
Pronostico Bologna-Napoli: probabili formazioni, guida tv, quote e scommesse Serie A del 9 novembre 2025
Pronostici Serie A
Pronostico Bologna-Napoli: probabili formazioni, guida tv, quote e scommesse Serie A del 9 novembre 2025
7 Novembre 2025
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto: 50% fino a 3000€


Registrati a Starvegas e ottieni al primo deposito un bonus scommesse del 50% fino a 3000 euro.

Domusbet Scommesse
Domusbet Scommesse

Bonus Benvenuto: fino a un massimo di 5800€


Registrati a Domusbet e ottieni 10€ senza deposito + 50% fino a 25€ sul primo deposito + maxi bonus fino a 5.800€ + 20 Freespin.

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.