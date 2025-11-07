Punti salvezza pesanti in palio all’Arena Garibaldi questo venerdì sera, anticipo dell’11° giornata del campionato di calcio di Serie A, con i padroni di casa del Pisa che cercano di sbloccarsi tra le mura amiche, contro i grigiorossi che sono partiti bene in stagione. Pronostici Pisa-Cremonese 7 novembre 2025.
Pronostici Pisa-Cremonese 7 novembre 2025: analisi e statistiche
Andiamo a vedere l’analisi di Pisa-Cremonese, match della 11° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano.
Pisa e Cremonese si affronteranno in Serie A per la prima volta. I nerazzurri sono rimasti imbattuti in otto (5V, 3N) delle ultime 10 sfide di campionato contro i grigiorossi, vincendo le due più recenti (nello scorso campionato cadetto) e segnando 20 reti (esattamente due di media a partita), tutte in Serie B nel periodo. Il Pisa è rimasto imbattuto nelle ultime cinque sfide casalinghe (3V, 2N) contro la Cremonese in campionato.
Il Pisa ha pareggiato le ultime quattro partite di campionato. Il Pisa è soltanto una delle due squadre, con il Genoa, a non avere ancora segnato nelle partite casalinghe in questa stagione nei Big-5 campionati europei.
La Cremonese ha vinto l’ultima trasferta in campionato (2-0 contro il Genoa). Cremonese (168) e Pisa (161) sono le due squadre che hanno subito il maggior numero di tiri totali in questo campionato; inoltre, quella grigiorossa è anche la compagine con più conclusioni in porta concesse (52): quinto il Pisa in questa classifica con 48.
Probabili Formazioni Pisa-Cremonese
PISA (3-5-2): Semper; Caracciolo, Albiol, Canestrelli; Touré, Marin, Akinsanmiro, Aebischer, Cuadrado; Moreo, Nzola. All. Gilardino.
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Faye; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola.
Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Pisa-Cremonese?
Pisa-Cremonese, venerdì 7 novembre, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.
Migliori quote per Pisa-Cremonese
Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.
|
Pisa-Cremonese
|
04/03/2025
21.00
|Bookmaker
|1
|X
|2
|2.25
|3.00
|3.60
|2.25
|3.10
|3.40
|2.20
|3.05
|3.55
|2.25
|3.05
|3.55
|2.25
|3.05
|3.60
Le nostre scommesse su Pisa-Cremonese
Soltanto l’Atalanta ha pareggiato più partite (sette) di Pisa (sei) e Cremonese (cinque, al pari di Como e Hellas Verona) in questa Serie A.
PRONOSTICO: PAREGGIO @3.05.
Risultato Esatto e scommesse marcatori Pisa-Cremonese
Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 0-0, 1-1, 3-2.
Jamie Vardy ha segnato due reti nelle ultime tre partite giocate in campionato: tante quante quelle realizzate nelle precedenti 17 sfide tra Serie A e Premier League; tuttavia, solo uno degli ultimi otto gol dell’attaccante inglese in campionato è arrivato in trasferta (lo scorso 26 gennaio contro il Tottenham).
Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.