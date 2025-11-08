Il Como vuole rimanere tra le big e cercherà di fare tre punti pieni sabato, in casa contro i sardi che arrivano da 2 ko, sabato pomeriggio nel match valido per l’11° giornata del campionato di calcio italiano di Serie A. Pronostici Como-Cagliari 8 novembre 2025.
Pronostici Como-Cagliari 8 novembre 2025: analisi e statistiche
Andiamo a vedere l’analisi di Como-Cagliari, match della 11° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano.
Il Como è rimasto imbattuto in sei (4V, 2N) delle otto sfide contro il Cagliari in Serie A, vincendo 3-1 il confronto più recente lo scorso 10 maggio al Sinigaglia.
Il Como è rimasto imbattuto negli ultimi otto match di campionato (3V, 5N). Il Como ha tenuto la porta inviolata in quattro dei 10 match di questo campionato. Il Como ha sbagliato tutti i tre rigori calciati in Serie A a partire dalla scorsa stagione. Nessuna squadra ha guadagnato più punti del Como in questo campionato rispetto alle prime 10 partite della scorsa stagione di Serie A: +8 (al pari della Roma).
Il Cagliari ha perso gli ultimi due match di campionato contro Sassuolo e Lazio. Nel 2025, i sardi non hanno mai subito tre sconfitte di fila in Serie A; l’ultima volta risale al dicembre 2024 (quattro in quel caso).
Probabili Formazioni Como-Cagliari
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Diego Carlos, Ramon, Valle; Perrone, Caqueret; Addai, Nico Paz, Diao; Morata. All. Fabregas.
CAGLIARI (4-4-1-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Paletra, Adopo, Prati, Felici; Folorunsho, Esposito. All. Pisacane.
Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Como-Cagliari?
Como-Cagliari, sabato 8 novembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 14:30.
Migliori quote per Como-Cagliari
Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.
|
Como-Cagliari
|
04/03/2025
21.00
|Bookmaker
|1
|X
|2
|1.47
|4.25
|7.00
|1.48
|4.50
|6.50
|1.50
|4.30
|6.20
|1.48
|4.40
|6.50
|1.48
|4.40
|6.50
Le nostre scommesse su Como-Cagliari
Il Como ha vinto tutte le quattro partite casalinghe contro il Cagliari in Serie A. Potrebbe allungare ulteriormente questa striscia vincente contro i sardi che sono in un momento complicato.
PRONOSTICO: VITTORIA COMO @1.50.
Risultato Esatto e scommesse marcatori Como-Cagliari
Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-0, 2-1, 1-1.
Dopo avere preso parte a ben otto gol (quattro reti e quattro assist) nelle prime sette partite di questo campionato, Nico Paz non ha partecipato ad alcuna rete nelle ultime tre gare di Serie A; il classe 2004 non ha mai registrato quattro match consecutivi senza gol o assist nel massimo campionato italiano.
Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.