Punti importanti per gli obiettivi salvezza di Lecce ed Hellas Verona, in palio anche alo Stadio Via Del Mare dove sabato pomeriggio si gioca questo match valido per l’11° giornata del campionato di calcio di Serie A. Pronostici Lecce-Verona 8 novembre 2025.
Pronostici Lecce-Verona 8 novembre 2025: analisi e statistiche
Andiamo a vedere l’analisi di Lecce-Verona, match della 11° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano.
Il Lecce è rimasto imbattuto in entrambe le sfide dello scorso campionato contro l’Hellas Verona (vittoria 1-0 all’andata e pareggio 1-1 al ritorno).
Il Lecce è la squadra che ha registrato la differenza negativa più ampia (-5) tra i punti guadagnati in casa (2) e quelli ottenuti in trasferta (7) in questa stagione di Serie A. Il Lecce ha vinto soltanto una delle ultime 16 partite casalinghe in Serie A (5N, 10P) e in ben 10 di queste è rimasto a secco di gol, comprese le due sfide più recenti contro Sassuolo e Napoli.
L’Hellas Verona non ha vinto alcuna delle prime 10 partite stagionali di Serie A (5N, 5P in questa). Verona ha vinto solo uno degli ultimi 19 match di campionato (10N, 8P) – restando a secco di reti in ben 10 di questi. L’Hellas Verona è l’unica squadra a non avere segnato sia nei primi 15 minuti di gioco che nell’ultimo quarto d’ora di partita in questa stagione di Serie A. Quella scaligera è anche la formazione con più reti subite nei primi 15′ (quattro, al pari dell’Udinese) e negli ultimi 15′ (sei).
Probabili Formazioni Lecce-Verona
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Stulic, Morente. All. Di Francesco.
VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Frese; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban. All. Zanetti.
Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Lecce-Verona?
Lecce-Verona, sabato 8 novembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 14:30.
Migliori quote per Lecce-Verona
Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.
|
Lecce-Verona
|
04/03/2025
21.00
|Bookmaker
|1
|X
|2
|1.90
|3.50
|4.10
|1.85
|3.50
|4.10
|1.90
|3.45
|4.15
|1.85
|3.45
|4.10
|1.85
|3.45
|4.10
Le nostre scommesse su Lecce-Verona
Il Lecce ha vinto due degli ultimi cinque match (1N, 2P) di campionato, registrando tre ‘clean sheet’ nel periodo. Le ultime quattro partite al Via del Mare tra Lecce e Hellas Verona in Serie A sono tutte terminate 1-0.
PRONOSTICO: UNDER 2.5 GOL @1.50
Risultato Esatto e scommesse marcatori Lecce-Verona
Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 3-1, 1-1, 0-0.
Medon Berisha è il giocatore del Lecce che ha preso parte a più reti in questo campionato: tre (due gol e un assist). Il classe 2003 è anche il calciatore dei salentini con più tiri totali (16) e più occasioni create (12) per i compagni nella Serie A 2025/26.
Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.