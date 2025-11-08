Lecce-Hellas Verona: analisi, statistiche e scommesse 11° giornata di Serie A di sabato 8 novembre 2025

Punti importanti per gli obiettivi salvezza di Lecce ed Hellas Verona, in palio anche alo Stadio Via Del Mare dove sabato pomeriggio si gioca questo match valido per l’11° giornata del campionato di calcio di Serie A. Pronostici Lecce-Verona 8 novembre 2025.

Pronostici Lecce-Verona 8 novembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Lecce-Verona, match della 11° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Lecce è rimasto imbattuto in entrambe le sfide dello scorso campionato contro l’Hellas Verona (vittoria 1-0 all’andata e pareggio 1-1 al ritorno). 

Il Lecce è la squadra che ha registrato la differenza negativa più ampia (-5) tra i punti guadagnati in casa (2) e quelli ottenuti in trasferta (7) in questa stagione di Serie A. Il Lecce ha vinto soltanto una delle ultime 16 partite casalinghe in Serie A (5N, 10P) e in ben 10 di queste è rimasto a secco di gol, comprese le due sfide più recenti contro Sassuolo e Napoli.

L’Hellas Verona non ha vinto alcuna delle prime 10 partite stagionali di Serie A (5N, 5P in questa). Verona ha vinto solo uno degli ultimi 19 match di campionato (10N, 8P) – restando a secco di reti in ben 10 di questi. L’Hellas Verona è l’unica squadra a non avere segnato sia nei primi 15 minuti di gioco che nell’ultimo quarto d’ora di partita in questa stagione di Serie A. Quella scaligera è anche la formazione con più reti subite nei primi 15′ (quattro, al pari dell’Udinese) e negli ultimi 15′ (sei).

Probabili Formazioni Lecce-Verona

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Stulic, Morente. All. Di Francesco.

VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Frese; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban. All. Zanetti.

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Lecce-Verona?

Lecce-Verona, sabato 8 novembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 14:30.

Le nostre scommesse su Lecce-Verona

Il Lecce ha vinto due degli ultimi cinque match (1N, 2P) di campionato, registrando tre ‘clean sheet’ nel periodo. Le ultime quattro partite al Via del Mare tra Lecce e Hellas Verona in Serie A sono tutte terminate 1-0.

PRONOSTICO: UNDER 2.5 GOL @1.50

Risultato Esatto e scommesse marcatori Lecce-Verona

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 3-1, 1-1, 0-0.

Medon Berisha è il giocatore del Lecce che ha preso parte a più reti in questo campionato: tre (due gol e un assist). Il classe 2003 è anche il calciatore dei salentini con più tiri totali (16) e più occasioni create (12) per i compagni nella Serie A 2025/26.

