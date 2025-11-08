Sabato 8 novembre alle ore 18:00, allo Stadium arrivano i Granata per una nuova edizione del sentitissimo derby della Mole. La Juve ha ripreso vigore col cambio in panchina e l’arrivo di Spalletti, ma occhio al Torino che non perde da 5 turni, e cercherà di prolungare questa striscia positiva in questa 11° giornata di Serie A. Pronostici Juventus-Torino 8 novembre 2025.

Pronostici Juventus-Torino 8 novembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Juventus-Torino, match della 11° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano.

La Juventus è rimasta imbattuta in 37 degli ultimi 38 derby (27V, 10N) contro il Torino in Serie A; l’unico successo dei granata nel periodo risale al 26 aprile 2015. La Juventus è imbattuta da 19 derby casalinghi (14V, 5N) contro il Torino in Serie A, vincendo i tre più recenti e segnando più del triplo delle reti dei granata nel periodo (43 vs 14).

La Juventus ha perso soltanto una delle ultime 31 gare (17V, 13N) all’Allianz Stadium in campionato, registrando ben 17 ‘clean sheet’ nel periodo.

Il Torino è imbattuto da cinque match di campionato (2V, 3N) e ha chiuso in parità i due più recenti (contro Bologna e Pisa). Il Torino ha vinto solo una delle ultime 10 trasferte di Serie A (4N, 5P), restando a secco di gol ben cinque volte nel periodo.

Probabili Formazioni Juventus-Torino

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, McKennie, Kostic; Openda, Yildiz; Vlahovic. All. Spalletti.

TORINO (3-5-2): Paleari; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Asllani, Casadei, Vlasic, Lazaro; Adams, Simeone. All. Baroni.

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Juventus-Torino?

Juventus-Torino, sabato 8 novembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 17:30.

Migliori quote per Juventus-Torino

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Juventus-Torino

Il Torino è una delle tre squadre ad avere subito più gol in questo campionato: 16, come Fiorentina e Hellas Verona; quella granata è anche la formazione con più reti incassate nel 1° tempo (11, ben tre in più di qualsiasi altra avversaria).

PRONOSTICO: JUVENTUS SEGNA PER PRIMA @1.44

Risultato Esatto e scommesse marcatori Juventus-Torino

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-0, 2-1, 1-1.

Kenan Yildiz ha segnato in entrambi gli ultimi due derby contro il Torino in campionato; soltanto un giocatore della Juventus ha trovato il gol in tre sfide consecutive contro i granata in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95): Gianluca Vialli, tra gennaio 1995 e aprile 1996.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.