Pronostico Parma-Milan: probabili formazioni e guida alle scommesse sull’11° giornata di Serie A

Pronostici Serie A
7 Novembre 2025

Sabato sera, ore 20:45, al Tardini arrivano i rossoneri che vogliono fare punti per continuare il loro inizio di campionato ai vertici, e lo faranno contro il Parma in questa 11° giornata di Serie A. Pronostici Parma-Milan 8 novembre 2025.

Pronostici Parma-Milan 8 novembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Parma-Milan, match della 11° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Milan ha vinto 30 delle 56 sfide (14N, 12P) contro il Parma in Serie A e ha vinto sette delle ultime 10 sfide (2N, 1P) contro i Ducali, inoltre i rossoneri hanno segnato in tutte le ultime 18 partite contro gli emiliani nel torneo (42 reti dei meneghini nel periodo, per una media di 2.3 a match).

Il Parma ha guadagnato al massimo sette punti dopo 10 match stagionali (1V, 4N, 5P nel 2025/26) solo per la terza volta in Serie A. Il Parma ha perso le ultime due partite di campionato contro Roma e Bologna.

Il Milan è una delle due squadre imbattute in Serie A dall’inizio dello scorso settembre, insieme al Como; i rossoneri sarebbero primi in classifica nel periodo (18 punti in otto match, al pari dell’Inter). 

Probabili Formazioni Parma-Milan

PARMA (4-4-2): Suzuki; Delprato, Ndiaye, Valenti, Britschgi; Bernabé, Keita, Sorensen, Benedyczak; Cutrone, Pellegrino. All. Cuesta.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Nkunku, Leao. All. Allegri.

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Parma-Milan?

Parma-Milan, sabato 8 novembre, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote per Parma-Milan

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Parma-Milan
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
6.003.751.57
5.754.001.57
5.603.851.60
5.753.901.60
5.753.851.60

Le nostre scommesse su Parma-Milan

Il Parma è la squadra che ha segnato meno gol in questa stagione nei Big-5 campionati europei: cinque reti, record negativo per i gialloblù dopo 10 match stagionali nella loro storia in Serie A. Il Milan ha subito sette gol in questo campionato. 

PRONOSTICO: PARMA GOL NO @2.02

Risultato Esatto e scommesse marcatori Parma-Milan

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 0-1, 0-3, 1-1.

Rafael Leão (52G+40A) è l’unico giocatore con almeno 40 gol e 40 assist nelle ultime sei stagioni di Serie A (dal 2020/21). Il portoghese ha preso parte a quattro reti (3G+1A) nelle ultime quattro partite disputate in campionato; dallo scorso ottobre, solo Ange-Yoan Bonny ha partecipato a più marcature (cinque) del classe ’99 in Serie A (quattro, al pari di Hakan Çalhanoglu e Nicolò Cambiaghi).

,
