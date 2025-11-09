Il lunch match dell’11° giornata del campionato di calcio di Serie A si gioca domenica 9 novembre alle ore 12:30 a Bergamo, dove la Dea ospiterà i neroverdi in un interessante match che abbiamo analizzato con i nostri migliori Pronostici Atalanta-Sassuolo 9 novembre 2025.

Pronostici Atalanta-Sassuolo 9 novembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Atalanta-Sassuolo, match della 11° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano.

Un solo pareggio nelle ultime 14 sfide tra Atalanta e Sassuolo in Serie A: 11 successi della Dea e due dei neroverdi a completare il parziale: inoltre, gli emiliani sono rimasti senza segnare nelle ultime due gare contro i bergamaschi nella competizione. L’Atalanta è reduce da sette successi interni di fila contro il Sassuolo (segnando sempre almeno due reti in ognuna di queste partite).

L’Atalanta ha vinto solo due delle prime 10 gare stagionali in questa Serie A (7N, 1P). L’Atalanta non ha vinto alcuna delle ultime sei partite in Serie A (5N, 1P) e non arriva a sette match consecutivi senza trovare il successo nella competizione dal periodo agosto-ottobre 2018.

Il Sassuolo è imbattuto da tre trasferte consecutive in Serie A (2V, 1N) e non resta per più gare esterne di fila senza subire alcuna sconfitta nella competizione dal periodo gennaio-marzo 2023.

Probabili Formazioni Atalanta-Sassuolo

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta; Samardzic, Lookman; Krstovic. All. Juric.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Candé, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso.

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Atalanta-Sassuolo?

Atalanta-Sassuolo, domenica 9 novembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 12:00.

Migliori quote per Atalanta-Sassuolo

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Atalanta-Sassuolo

Il Sassuolo è la squadra che in percentuale ha segnato più gol nei secondi tempi (82% – 9/11) in questa Serie A; dall’altro lato, l’Atalanta è invece quella che in assoluto ha realizzato più reti nell’ultimo quarto d’ora del primo tempo: cinque – frangente in cui i neroverdi sono a quota zero, al pari di Fiorentina e Pisa.

PRONOSTICO: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.10

Risultato Esatto e scommesse marcatori Atalanta-Sassuolo

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-1, 0-1, 2-2.

Domenico Berardi è uno dei tre giocatori italiani – al pari di Federico Dimarco e Nicolò Cambiaghi – a vantare più di una rete e più di un assist in questo campionato (2+2); il classe ’94 – che non va a segno per due presenze di fila in Serie A da settembre 2023 vs Juventus e Inter – ha realizzato sei gol contro l’Atalanta nel massimo campionato, di cui quattro giocate in trasferta.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.