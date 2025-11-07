Una delle sfide più interessanti dell’11° giornata del campionato di calcio di Serie A è quella che andrà in scena domenica alle ore 15:00 allo Stadio Dall’Ara dove arrivano i campioni in carica di Antonio Conte, contro un Bologna che vuole continuare il suo ottimo inizio di campionato. Pronostico Bologna-Napoli 9 novembre 2025.

Pronostico Bologna-Napoli 9 novembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Bologna-Napoli, match della 11° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano.

Nelle ultime cinque sfide tra Bologna e Napoli in Serie A, c’è stato un solo successo partenopeo (3N, 1P). Il Bologna ha pareggiato le ultime tre gare interne contro il Napoli.

Il Bologna ha conquistato 18 punti dopo le prime 10 gare stagionali in Serie A, eguagliando la sua seconda miglior partenza nell’era dei tre punti a vittoria a questo punto della competizione (18 anche nel 2002/03). Vincenzo Italiano ha raggiunto le 200 panchine in Serie A. Dalla sua stagione d’esordio (dal 2020/21), ha schierato ben 198 formazioni diverse: soltanto in due occasioni ha riproposto lo stesso undici titolare, non necessariamente di fila — il 13 e il 27 febbraio 2021 con lo Spezia e il 26 febbraio e il 2 marzo 2024 con la Fiorentina.

Il Napoli è rimasto senza segnare in due delle ultime quattro gare in Serie A (vs Torino e Como). Il Napoli ha perso due delle cinque trasferte di questo campionato (3V), eguagliando già il numero di sconfitte fuori casa incassate in tutta la scorsa stagione. Si sfidano due delle tre squadre che finora hanno subito meno tiri nello specchio in questo campionato: il Bologna ne conta 30 al pari della Juventus e solo il Napoli (25) ha fatto meglio; i partenopei, inoltre, hanno subito 4.5 gol in meno rispetto a quanto era previsto dagli Expected Goals (8GS, 12.5 xGa) e solo Lazio (7.1) e Roma (6.5) hanno una differenza superiore.

Probabili Formazioni Bologna-Napoli

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumì, Miranda; Ferguson, Moro; Orsolini, Fabbian, Cambiaghi; Castro. All. Italiano.

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Elmas. All. Conte.

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Bologna-Napoli?

Bologna-Napoli, domenica 9 novembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 14:30.

Migliori quote per Bologna-Napoli

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Bologna-Napoli

Ben 14 delle ultime 15 sfide tra Bologna e Napoli in Serie A hanno sempre visto segnare almeno una rete nel corso del primo tempo, con i partenopei che hanno realizzato esattamente il doppio dei gol dei felsinei nei primi 45′ nel parziale (7 vs 14) – fa eccezione soltanto il pareggio per 0-0 del 24 settembre 2023.

PRONOSTICO: OVER 0.5 GOL 1° TEMPO @1.50

Risultato Esatto e scommesse marcatori Bologna-Napoli

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 1-2, 1-0.

Dall’inizio della scorsa stagione, nessun portiere dei maggiori cinque tornei europei ha parato più rigori di Vanja Milinkovic-Savic: sei – su 10 affrontati – al pari di Nikola Vasilj; inoltre, il giocatore serbo ha evitato 11.8 gol nel periodo secondo il valore di Expected Goals calcolato sulla qualità dei tiri subiti nello specchio e soltanto Yehvann Diouf (18.5) e Yahia Fofana (13.1) hanno un dato superiore, sempre considerando i migliori cinque campionati continentali.

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.