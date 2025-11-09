Sfida delicata tra due squadre importanti del campionato di calcio italiano, che sono partite malissimo e hanno dovuto perfino cambiare in panchina, in particolare la Viola è ultima da sola, mentre il Genoa si è riuscito a sbloccare contro il Sassuolo. Pronostico Genoa-Fiorentina 9 novembre 2025.

Pronostico Genoa-Fiorentina 9 novembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Genoa-Fiorentina, match della 11° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Genoa ha raccolto un solo punto nelle ultime sei sfide in Serie A contro la Fiorentina (1N, 5P). Il Fiorentina è imbattuta nelle ultime nove sfide contro il Genoa in Serie A (5V, 4N) e nel parziale ha segnato il triplo delle reti del Grifone (18 vs 6), senza mai subire più di una rete a partita. La Fiorentina ha vinto le ultime tre trasferte contro il Genoa in Serie A.

Era dalla fine della 4ª giornata della stagione 2019/20 che la Fiorentina non si ritrovava ultima in classifica in solitaria, annata poi chiusa al 10° posto. La Fiorentina è una delle quattro squadre (al pari di Hellas Verona, Pisa e Wolverhampton) ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale nei maggiori cinque tornei europei.

Il Genoa non ha segnato in alcuna delle ultime cinque gare casalinghe di campionato e nella sua storia in Serie A non è mai arrivato a sei match interni di fila senza trovare la rete.

Probabili Formazioni Genoa-Fiorentina

GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Masini, Thorsby, Martin; Colombo, Vitinha. All. De Rossi

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fagioli, Fortini; Kean, Gudmundsson.

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Genoa-Fiorentina?

Genoa-Fiorentina, domenica 9 novembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 14:30.

Migliori quote per Genoa-Fiorentina

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Genoa-Fiorentina

Fiorentina e Genoa sono due delle tre squadre – al pari del Parma – ad aver segnato meno reti nella mezzora centrale di gara in questo campionaro (tutte a quota uno tra il 31′ e il 60′); inoltre, le due formazioni condividono il primato negativo – assieme al Cagliari – per reti subite nel corso dei secondi tempi (10).

PRONOSTICO: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.10

Risultato Esatto e scommesse marcatori Genoa-Fiorentina

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 1-0, 1-2.

Aarón Martín – autore dell’assist per Leo Østigård per il gol della vittoria contro il Sassuolo nell’ultima giornata – è il secondo giocatore per numero di passaggi vincenti in questo anno solare in Serie A, ben otto (meglio ha fatto solo Nico Paz con nove). In generale, nel 2025 solo Hakan Çalhanoglu (33) ha creato più occasioni dell’esterno del Genoa (32) da palla inattiva nella competizione.

