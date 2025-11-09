Domenica alle ore 18:00 all’Olimpico arriva l’Udinese in un match valido per l’11° giornata del campionato di calcio italiano di Serie A, che abbiamo analizzato nel dettaglio con il nostro Pronostico Roma-Udinese 9 novembre 2025.

Pronostico Roma-Udinese 9 novembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Roma-Udinese, match della 11° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano.

La Roma ha vinto otto delle ultime 10 sfide contro l’Udinese in Serie A (1N, 1P), incluse tutte le ultime cinque con un punteggio aggregato di 13-3. La Roma ha vinto ben 14 delle ultime 16 sfide casalinghe contro l’Udinese in Serie A (2P).

La Roma in questo campionato viaggia a una media esatta di una rete segnata a partita (10 in 10 incontri). La Roma ha perso l’ultima gara di campionato, contro il Milan, e non incassa due sconfitte di fila in Serie A dal periodo novembre-dicembre 2024.

L’Udinese ha raccolto almeno 15 punti dopo le prime 10 gare stagionali in Serie A in ciascuna delle ultime due annate. Si sfidano la squadra con la terza miglior difesa dei Big-5 tornei europei in corso (la Roma, cinque gol subiti, più soltanto di Arsenal con tre e Bayern Monaco a quattro) e l’Udinese che ha incassato 15 reti, una in meno di Fiorentina, Hellas Verona e Torino che condividono il primato negativo a quota 16 in questa Serie A.

Probabili Formazioni Roma-Udinese

ROMA (3-4-1-2): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Celik, El Aynaoui, Koné, Wesley; Cristante; Soulé, Dovbyk. All. Gasperini.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Buksa. All. Runjaic.

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Roma-Udinese?

Roma-Udinese, domenica 9 novembre, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 17:30.

Migliori quote per Roma-Udinese

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Roma-Udinese

L’Udinese ha subito almeno due reti in tutte le ultime cinque sfide contro la Roma in Serie A (cinque sconfitte).

PRONOSTICO: ROMA OVER 2.5 GOL @1.80

Risultato Esatto e scommesse marcatori Roma-Udinese

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-0, 3-1, 1-1.

Artem Dovbyk è andato a segno in ciascuna delle due sfide stagionali contro l’Udinese nello scorso campionato, realizzando su rigore il gol decisivo per la vittoria della Roma nella più recente (2-1, 26 gennaio 2025), quella che resta una delle sue due trasformazioni dal dischetto in Serie A; la squadra friulana potrebbe diventare il suo bersaglio preferito in assoluto nel campionato italiano – due gol anche vs Genoa, Hellas Verona e Parma.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.