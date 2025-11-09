Domenica alle ore 18:00 all’Olimpico arriva l’Udinese in un match valido per l’11° giornata del campionato di calcio italiano di Serie A, che abbiamo analizzato nel dettaglio con il nostro Pronostico Roma-Udinese 9 novembre 2025.
Pronostico Roma-Udinese 9 novembre 2025: analisi e statistiche
Andiamo a vedere l’analisi di Roma-Udinese, match della 11° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano.
La Roma ha vinto otto delle ultime 10 sfide contro l’Udinese in Serie A (1N, 1P), incluse tutte le ultime cinque con un punteggio aggregato di 13-3. La Roma ha vinto ben 14 delle ultime 16 sfide casalinghe contro l’Udinese in Serie A (2P).
La Roma in questo campionato viaggia a una media esatta di una rete segnata a partita (10 in 10 incontri). La Roma ha perso l’ultima gara di campionato, contro il Milan, e non incassa due sconfitte di fila in Serie A dal periodo novembre-dicembre 2024.
L’Udinese ha raccolto almeno 15 punti dopo le prime 10 gare stagionali in Serie A in ciascuna delle ultime due annate. Si sfidano la squadra con la terza miglior difesa dei Big-5 tornei europei in corso (la Roma, cinque gol subiti, più soltanto di Arsenal con tre e Bayern Monaco a quattro) e l’Udinese che ha incassato 15 reti, una in meno di Fiorentina, Hellas Verona e Torino che condividono il primato negativo a quota 16 in questa Serie A.
Probabili Formazioni Roma-Udinese
ROMA (3-4-1-2): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Celik, El Aynaoui, Koné, Wesley; Cristante; Soulé, Dovbyk. All. Gasperini.
UDINESE (3-5-2): Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Buksa. All. Runjaic.
Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Roma-Udinese?
Roma-Udinese, domenica 9 novembre, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 17:30.
Migliori quote per Roma-Udinese
Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.
|
Roma-Udinese
|
04/03/2025
21.00
|Bookmaker
|1
|X
|2
|1.55
|4.00
|6.50
|1.55
|4.00
|6.25
|1.57
|3.85
|6.00
|1.55
|3.90
|6.00
|1.57
|3.85
|6.25
Le nostre scommesse su Roma-Udinese
L’Udinese ha subito almeno due reti in tutte le ultime cinque sfide contro la Roma in Serie A (cinque sconfitte).
PRONOSTICO: ROMA OVER 2.5 GOL @1.80
Risultato Esatto e scommesse marcatori Roma-Udinese
Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-0, 3-1, 1-1.
Artem Dovbyk è andato a segno in ciascuna delle due sfide stagionali contro l’Udinese nello scorso campionato, realizzando su rigore il gol decisivo per la vittoria della Roma nella più recente (2-1, 26 gennaio 2025), quella che resta una delle sue due trasformazioni dal dischetto in Serie A; la squadra friulana potrebbe diventare il suo bersaglio preferito in assoluto nel campionato italiano – due gol anche vs Genoa, Hellas Verona e Parma.
