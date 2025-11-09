Pronostico Inter-Lazio: le scommesse sul big match che chiude l’11° giornata di Serie A il 09-11-2025

L’11° giornata del campionato di calcio di Serie A si chiude domenica sera, alle ore 20:45, dallo Stadio San Siro con uno dei match più interessanti visto che l’Inter ospiterà una Lazio in buona forma. Pronostico Inter-Lazio 9 novembre 2025.

Pronostico Inter-Lazio 9 novembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Inter-Lazio, match della 11° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano.

L’Inter è rimasta imbattuta nelle ultime cinque partite contro la Lazio in Serie A (3V, 2N). L’Inter (21) ha più di cinque punti di vantaggio rispetto alla Lazio (15). L’Inter è imbattuta nelle ultime sei sfide casalinghe contro la Lazio in Serie A (4V, 2N).

L’Inter ha vinto sei delle ultime sette sfide in Serie A (1P), segnando 15 gol e subendone sei. La squadra nerazzurra è l’unica ad aver trovato il gol in tutte le 10 partite di questo campionato, per una media di 2.4 ad incontro.

Dopo il successo contro il Cagliari, la Lazio potrebbe ottenere due vittorie di fila solo per la seconda volta in questo anno solare in Serie A.

Probabili Formazioni Inter-Lazio

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro, Bonny. All. Chivu.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Provstgaard, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. All. Sarri.

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Inter-Lazio?

Inter-Lazio, domenica 9 novembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote per Inter-Lazio

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Inter-Lazio
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
1.365.258.00
1.365.008.00
1.355.257.20
1.355.007.50
1.355.507.50

Le nostre scommesse su Inter-Lazio

Inter (12.6%) e Lazio (12.5%) sono due delle tre squadre di questo campionato con la percentuale realizzativa migliore – solo la Cremonese (15.8%) ne vanta una superiore; inoltre, quella nerazzurra è la squadra che gioca più palloni in area di rigore avversaria (356, almeno 64 più di ogni altra – la Lazio è al 13° posto con 181). Inter e Lazio sono le due squadre che approcciano meglio la gara in questo campionato sotto l’aspetto realizzativo: quattro gol a testa nel primo quarto d’ora di gioco, record condiviso; la squadra nerazzurra, inoltre, è anche quella che ha segnato più reti nella mezz’ora finale di partita in questa Serie A: 10 reti, il doppio dei capitolini (cinque) in questo caso.

PRONOSTICO: GOL SI @1.95

Risultato Esatto e scommesse marcatori Inter-Lazio

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-1, 1-1, 3-2.

Lautaro Martínez – che in carriera vanta sei gol contro la Lazio in Serie A, di cui la metà in gare casalinghe – non trova la rete da quattro presenze di fila nella competizione e in un singolo campionato non arriva almeno a cinque partite senza andare a bersaglio da marzo-maggio 2024 (serie arrivata a sette gare consecutive).

