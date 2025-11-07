Pronostici Serie A: la multipla della 11° giornata del campionato di calcio italiano. Schedina quota @5.98

Multipla Serie A giornata 11
Pronostici Serie A
Avatar
di
7 Novembre 2025

Per questa 11° giornata del campionato di calcio di Serie A abbiamo scelto altre 4 partite che riteniamo le più interessanti per la nostra schedina a quota quasi @6 volte la posta. Multipla Serie A giornata 11.

Pronostici Serie A: programma completo 11° giornata di campionato

Andiamo a vedere il turno completo della 11° giornata di Serie A 2025-2026 in campo dal 7 al 9 novembre.

  • Pisa – Cremonese (venerdì ore 20:45)
  • Como – Cagliari (sabato ore 15:00)
  • Lecce – Verona (sabato ore 15:00)
  • Juventus – Torino (sabato ore 18:00)
  • Parma – Milan (sabato ore 20:45)
  • Atalanta – Sassuolo (domenica ore 12:30)
  • Bologna – Napoli (domenica ore 15:00)
  • Genoa – Fiorentina (domenica ore 15:00)
  • Roma – Udinese (domenica ore 18:00)
  • Inter – Lazio (domenica ore 20:45)

Multipla Serie A giornata 11: schedina quota @5.98

Ecco le 4 scelte dei match dell’11° giornata di campionato per la Multipla Serie A @5.98 di quota.

MULTIPLA SERIE A 11° GIORNATA @5.98
Pisa-Cremonese: OVER 6.5 TIRI IN PORTA
Lecce-Verona: UNDER 2.5 GOL
Bologna-Napoli: OVER 0.5 GOL 1°TEMPO
Roma-Udinese: ROMA OVER 1.5 GOL

Screenshot 2025-11-07 alle 12.40.00.png

Risultati Multipla Serie A stagione 2025-2026

MULTIPLA SERIE A 1° GIORNATA @6.63✅
MULTIPLA SERIE A 2° GIORNATA @4.94❌
MULTIPLA SERIE A 3° GIORNATA @4.02❌
MULTIPLA SERIE A 4° GIORNATA @5.43❌
MULTIPLA SERIE A 5° GIORNATA @5.37❌
MULTIPLA SERIE A 6° GIORNATA @6.14 ❌
MULTIPLA SERIE A 7° GIORNATA @7.77❌
MULTIPLA SERIE A 8° GIORNATA @6.82❌
MULTIPLA SERIE A 10° GIORNATA @5.37❌

Tutte le partite analizzate nel nostro sito

Tutti i match della 11° giornata di Serie A sono stati analizzati nel dettaglio con statistiche, probabili formazioni, migliori quote, consigli per le scommesse, guida tv e risultati esatti. Abbiamo inoltre analizzato le lavagne delle principali scommesse antepost stagionali sul campionato di calcio italiano, dallo scudetto, al piazzamento in top-4, passando per capocannonieri, retrocessione e anche gli allenatori che rischiano maggiormente l’esonero. Trovate tutto qui:

VAI A SCOMMESSE E ANALISI SERIE A 2025-2026

betting online

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

5.0
Visita il Sito Recensione

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

4.5
Visita il Sito Recensione
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
4.5
Visita il Sito Recensione
Condividi questo articolo
, , , ,
Altri articoli
Pronostici Juventus-Torino: tutto per le scommesse sul derby della Mole del 8 novembre 2025
Pronostici Serie A
Pronostici Juventus-Torino: tutto per le scommesse sul derby della Mole del 8 novembre 2025
7 Novembre 2025
Pronostico Inter-Lazio: le scommesse sul big match che chiude l’11° giornata di Serie A il 09-11-2025
Pronostici Serie A
Pronostico Inter-Lazio: le scommesse sul big match che chiude l’11° giornata di Serie A il 09-11-2025
7 Novembre 2025
Pronostico Bologna-Napoli: probabili formazioni, guida tv, quote e scommesse Serie A del 9 novembre 2025
Pronostici Serie A
Pronostico Bologna-Napoli: probabili formazioni, guida tv, quote e scommesse Serie A del 9 novembre 2025
7 Novembre 2025
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto: 50% fino a 3000€


Registrati a Starvegas e ottieni al primo deposito un bonus scommesse del 50% fino a 3000 euro.

Domusbet Scommesse
Domusbet Scommesse

Bonus Benvenuto: fino a un massimo di 5800€


Registrati a Domusbet e ottieni 10€ senza deposito + 50% fino a 25€ sul primo deposito + maxi bonus fino a 5.800€ + 20 Freespin.

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.