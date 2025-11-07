Per questa 11° giornata del campionato di calcio di Serie A abbiamo scelto altre 4 partite che riteniamo le più interessanti per la nostra schedina a quota quasi @6 volte la posta. Multipla Serie A giornata 11.
Pronostici Serie A: programma completo 11° giornata di campionato
Andiamo a vedere il turno completo della 11° giornata di Serie A 2025-2026 in campo dal 7 al 9 novembre.
- Pisa – Cremonese (venerdì ore 20:45)
- Como – Cagliari (sabato ore 15:00)
- Lecce – Verona (sabato ore 15:00)
- Juventus – Torino (sabato ore 18:00)
- Parma – Milan (sabato ore 20:45)
- Atalanta – Sassuolo (domenica ore 12:30)
- Bologna – Napoli (domenica ore 15:00)
- Genoa – Fiorentina (domenica ore 15:00)
- Roma – Udinese (domenica ore 18:00)
- Inter – Lazio (domenica ore 20:45)
Multipla Serie A giornata 11: schedina quota @5.98
Ecco le 4 scelte dei match dell’11° giornata di campionato per la Multipla Serie A @5.98 di quota.
MULTIPLA SERIE A 11° GIORNATA @5.98
Pisa-Cremonese: OVER 6.5 TIRI IN PORTA
Lecce-Verona: UNDER 2.5 GOL
Bologna-Napoli: OVER 0.5 GOL 1°TEMPO
Roma-Udinese: ROMA OVER 1.5 GOL
Risultati Multipla Serie A stagione 2025-2026
MULTIPLA SERIE A 1° GIORNATA @6.63✅
MULTIPLA SERIE A 2° GIORNATA @4.94❌
MULTIPLA SERIE A 3° GIORNATA @4.02❌
MULTIPLA SERIE A 4° GIORNATA @5.43❌
MULTIPLA SERIE A 5° GIORNATA @5.37❌
MULTIPLA SERIE A 6° GIORNATA @6.14 ❌
MULTIPLA SERIE A 7° GIORNATA @7.77❌
MULTIPLA SERIE A 8° GIORNATA @6.82❌
MULTIPLA SERIE A 10° GIORNATA @5.37❌
Tutte le partite analizzate nel nostro sito
Tutti i match della 11° giornata di Serie A sono stati analizzati nel dettaglio con statistiche, probabili formazioni, migliori quote, consigli per le scommesse, guida tv e risultati esatti. Abbiamo inoltre analizzato le lavagne delle principali scommesse antepost stagionali sul campionato di calcio italiano, dallo scudetto, al piazzamento in top-4, passando per capocannonieri, retrocessione e anche gli allenatori che rischiano maggiormente l’esonero. Trovate tutto qui:
Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.