Il Napoli è in crisi, perde col Bologna e perde anche il primato in classifica (come il Milan che sciupa un vantaggio a Parma), rilanciando Inter e Roma al comando. Ora il campionato di calcio va in pausa per una settimana, per lasciare spazio alle nazionali, e tornerà dal 22 al 24 novembre, con un atteso derby della Madonnina. Risultati Serie A giornata 11.

L’undicesima giornata di Serie A, l’ultimo appuntamento prima della nuova pausa per le Nazionali, ha riscritto la vetta del campionato. L’evento chiave è stata la clamorosa sconfitta per 2-0 subita dal Napoli sul campo di un sorprendente Bologna, unita al pareggio del Milan, che si è fatto rimontare due reti dal Parma. Inter e Roma scavalcano la squadra di Conte in testa, ma la classifica resta estremamente compatta, con soli tre punti a separare la prima dalla quinta squadra, evidenziando l’equilibrio tattico che dominerà la seconda parte del girone d’andata.

I nerazzurri, vincendo con la Lazio, hanno completato la rincorsa al primo posto e ora guardano tutti dall’alto (insieme alla Roma), mostrandosi per ora la squadra con le carte più in regola per restare in vetta fino alla fine del campionato, tanto che il successo interista è sceso a 1,80, dal 2,25 della scorsa giornata. Un balzo dovuto anche al contemporaneo crollo del Napoli che, perdendo a Bologna, ha incassato la terza sconfitta in Serie A e si è visto scavalcare, appunto, sia dai nerazzurri che dai giallorossi. Una debacle che si riflette nelle quote, con il bis del tricolore azzurro che passa da 3,50 a 5,00.

Situazione delicatissima, tanto che escono anche le quote per l’addio di Antonio Conte a Napoli entro la fine del girone d’andata. “Qualcosa bisogna fare perché non ho voglia di accompagnare un morto”. Parole pesanti quelle pronunciate da Antonio Conte al termine di Bologna-Napoli, terminata 2-0 per i padroni di casa per quella che ha già la quinta sconfitta stagionale in tre mesi per gli azzurri. Nonostante il Napoli sia solamente a due punti dalla vetta, l’aria tra il tecnico campione d’Italia e la dirigenza non sembra essere delle migliori, con un incontro già previsto durante la sosta per le nazionali. Per i bookmaker è una pista concreta un incredibile addio entro il 6 gennaio, finale del girone di andata, opzione offerta a 2,50 su Snai. Per i betting analyst di Goldbet ci sono altri allenatori più a rischio di Conte: il primo in lavagna è il tecnico del Parma Carlos Cuesta, a 1,50, seguito dalla coppia Paolo Zanetti ed Eusebio Di Francesco fissata a 1,65 volte la posta.

A due punti dalla vetta, insieme alla squadra di Conte, c’è il Milan di Allegri che, dopo il pareggio a Parma, ha perso un po’ di terreno nella corsa scudetto, pur rimanendo la terza favorita: la probabilità che i rossoneri vincano il campionato è passata da 4,00 a 6,00. A mandare chiari segnali per la lotta al titolo, è la Roma di Gasperini che, con la vittoria sull’Udinese, si prende il primo posto della classifica. I giallorossi non si fermano e avanzano così anche nelle quote, con il tricolore che passa dal 16,00 di sette giorni fa, al 7,50 attuale. Sempre più difficile invece, l’exploit della Juventus di Spalletti, che resta stabile a quota 16,00.

RISULTATI 11° GIORNATA SERIE A

Pisa 1 – 0 Cremonese (75′ Touré)

Como 0 – 0 Cagliari

Lecce 0 – 0 Verona

Juventus 0 – 0 Torino

Parma 2 – 2 Milan (12′ Saelemaekers, 25′ Leao rig., 45’+2′ Bernabé, 62′ Delprato)

Atalanta 0 – 3 Sassuolo (29′ Berardi, 46′ Pinamonti, 66′ Berardi)

Bologna 2 – 0 Napoli (50′ Dallinga, 66′ Lucumí)

Genoa 2 – 2 Fiorentina (15′ Ostigard, 20′ Gudmundsson rig., 57′ Piccoli, 60′ Colombo)

Roma 2 – 0 Udinese (42′ Pellegrini rig., 61′ Celik)

Inter 2 – 0 Lazio (3′ Lautaro Martínez, 61′ Bonny)

CLASSIFICA SERIE A 2025-2026

Inter 24 Pt Roma 24 Pt Milan 22 Pt Napoli 22 Pt Bologna 21 Pt Juventus 19 Pt Como 18 Pt Sassuolo 16 Pt Lazio 15 Pt Udinese 15 Pt Cremonese 14 Pt Torino 14 Pt Atalanta 13 Pt Cagliari 10 Pt Lecce 10 Pt Pisa 9 Pt Parma 8 Pt Genoa 7 Pt Verona 6 Pt Fiorentina 5 Pt

I top e i flop dell’11° giornata di campionato

TOP BOLOGNA. La squadra emiliana ha registrato la sua miglior partenza in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (21 punti nelle prime 11 gare giocate). Il 2-0 sul Napoli, che porta a 14 i punti su 18 disponibili conquistati dai rossoblù da inizio ottobre, certifica la qualità del lavoro di mister Italiano.

TOP ROMA. Arriva l’8° vittoria in 11 partite per i giallorossi di Gasperini che ritrovano il primo posto in classifica, in coabitazione con l’Inter nonostante gli infortunati Dybala, Bailey, Ferguson e dopo la prima mezz’ora anche Dovbyk.

TOP INTER. Non sbaglia neanche l’Inter che nel posticipo di domenica sera a San Siro batte 2-0 la Lazio, settima vittoria nelle ultime otto giornate per i nerazzurri di Chivu. A segno Lautaro subito e Bonny nella ripresa, la coppia d’attacco preferita al momento dal tecnico rumeno, in attesa che Marcus Thuram ritrovi la migliore condizione.

FLOP MILAN. Troppe distrazioni, troppa superficialità e il Milan butta via due punti importanti a Parma, facendosi rimontare due reti.

FLOP NAPOLI. Altra debacle a Bologna per la squadra di Antonio Conte che sta passando un pessimo periodo, e il mister ha iniziato a porre dubbi anche su proprie eventuali responsabilità, alzando ancora una volta i toni. Il Napoli, intanto, ha già perso cinque partite in questa stagione 2025/26 considerando tutte le competizioni, tanti ko quanti quelli avuti nell’intera stagione 2024/25. E ha perso in tre delle sei trasferte di questo campionato (3 vittorie).

FLOP ATALANTA. Un disastro totale. L’Atalanta non arrivava a sette match consecutivi senza trovare il successo in Serie A dal periodo agosto-ottobre 2018. La Dea, inoltre, ha vinto appena due gare dopo 11 match stagionali di campionato (7 pareggi, 2 sconfitte) e l’ultima volta che aveva fatto peggio dopo lo stesso numero di gare in Serie A risaliva addirittura al 2014/15. Lo 0-3 di Bergamo contro il Sassuolo (a cui vanno fatti comunque i complimenti) potrebbe essere fatale per la panchina di Juric.

Corsa Salvezza: il Pisa si sblocca ma rimane condannato dalle quote

La vittoria del Pisa nell’anticipo del venerdì contro la Cremonese fa fare un importante balzo in classifica alla squadra di Gilardino, attualmente fuori dalla zona retrocessione. Eppure, secondo i bookmaker, i toscani sono i principali indiziati – insieme all’Hellas Verona, reduce dal prezioso pari a Lecce – alla discesa in Serie B. Vale infatti 1,70 su Better e BetFlag il ritorno in seconda serie per il Pisa, quote comunque in aumento rispetto agli 1,45 dell’ultima rilevazione. Prima del Pisa, c’è solo l’Hellas Verona, stabile a 1,55.

Completa il podio delle principali candidate alla retrocessione, a 2, il Lecce di Eusebio Di Francesco. Attenzione, tra le altre, al Genoa del neo allenatore Daniele De Rossi: il pari casalingo contro la Fiorentina non permette ai liguri di abbandonare la zona calda della classifica e la Serie B si gioca a 2,35, seguito a 2,50 dal Parma di Cuesta, capace di fermare sul 2-2 al Tardini il Milan di Massimiliano Allegri. Infine, nonostante l’ultimo posto in classifica e l’assenza di vittorie, gli esperti non credono alla discesa in seconda serie per la Fiorentina, offerta a 7 volte la posta.

Prossimo turno: pausa nazionali e poi 12° giornata

Il campionato di calcio italiano tornerà tra il 22 e il 24 novembre con la 12° giornata di Serie A e ovviamente la sfida più attesa è quella di domenica sera a San Siro, il derby della Madonnina tra Inter-Milan.

Prima però ci saranno 4 partite al sabato, al via con Cagliari-Genoa e Udinese-Bologna alle 15:00 mentre alle ore 18:00 al Franchi va in scena una grande rivalità con Fiorentina-Juventus, partita particolare per l’ex Spalletti, nuovo allenatore che non ha ancora guarito i bianconeri, mentre i viola hanno iniziato da incubo questo campionato e anche loro hanno cambiato in panchina dove arriva Vanoli.

Alle ore 20:45 dallo Stadio Maradona attenzione a Napoli-Atalanta, partita delicatissima. Il Napoli è in crisi e sta perdendo terreno dopo la sconfitta col Bologna, ma anche l’Atalanta non se la passa bene e lo 0-3 di Bergamo contro il Sassuolo mette in bilico la panchina di Juric.

Torniamo a domenica, il lunch match delle 12:30 si gioca al Bentegodi con Hellas Verona-Parma. A seguire Cremonese-Roma mentre alle 18:00 tocca a Lazio-Lecce. Il turno sarà chiuso dal doppio posticipo del lunedì: Torino-Como e Sassuolo-Pisa.

