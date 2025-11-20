La schedina di oggi, è dedicata alle partite di calcio della 12° giornata di Serie A, in programma dal 22 al 24 novembre 2025. Scopri insieme a noi, le quattro partite che compongono la nostra schedina in multipla e segui i consigli dei nostri esperti tipster. Schedina Serie A, scopri la Multipla vincente valida per la 12° giornata.

La Schedina in multipla delle qualificazioni Mondiali di oggi

Tra sabato 22 e lunedì 24 novembre 2025, si giocano le partite di del dodicesimo turno in Serie A. Oggi abbiamo realizzato una schedina composta da quattro partite, offrendovi tanti suggerimenti che potete utilizzare per le vostre scommesse, sfruttando anche i bonus benvenuto offerti dai vari bookmakers

Scopri insieme a noi, i pronostici dei nostri tipster esperti di calcio, inseriti nella nostra schedina in multipla, e segui i migliori consigli per le tue schedine di calcio.

Pronostico Fiorentina-Juventus

La prima partita inserita nella nostra schedina dedicata alle partite del dodicesimo turno di campionato in Serie A, è in programma sabato 22 novembre alle ore 18.00 e vede scendere in campo la formazione di casa della Fiorentina contro la Juventus.

Il nostro pronostico per questa partita di calcio, vi consiglia l’opzione GOL SI, offerta a quota 1.90 su Admiralbet e Goldbet.

Multipla Napoli-Atalanta

Il secondo match, che andiamo ad analizzare ed inserire nella nostra schedina dedicata alla Serie A di calcio, è quello che si gioca allo stadio Maradona, tra la squadra di casa del Napoli e la formazione ospite dell’Atalanta.

Il nostro consiglio per questo incontro di calcio, è quello di giocare l’opzione GOL SI, offerta a quota 1.80 su Snai e Sisal

Scommessa Inter-Milan

La terza partita inserita nella schedina dedicata al campionato di calcio italiano di Serie A, è in programma domenica 23 novembre 2025, alle ore 20.45 e vede scendere in campo il derby di Milano, tra Inter e Milan.

Il nostro pronostico per questa partita di calcio di Serie A, vi consiglia l’opzione GOL SI, offerta a quota 1.75 su Netbet e Goldbet

Pronostico Torino-Como

La quarta e ultima partita inserita nella nostra schedina dedicata alle partite di Serie A, è in programma lunedì 24 novembre 2025, alle ore 18.30 e vede scendere in campo la formazione di casa del Torino, opposta alla Como.

Il nostro pronostico per questo match, vi consiglia l’opzione GOL SI, offerta a quota 1.95 su Netbet e Goldbet

Riepilogo Multiple

Quote Sisal:

MULTIPLA 1X2 @11.72



Fiorentina-Juventus: GOL SI a quota 1.90

Napoli-Atalanta: GOL SI a quota 1.80

Inter-Milan: GOL SI a quota 1.75

Torino-Como: GOL SI a quota 1.95

