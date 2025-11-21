In palio punti preziosi per la salvezza in questo anticipo in Sardegna che aprirà la 12° giornata di Serie A 2025-2026 che torna dopo la sosta per le nazionali, venerdì sera, alle ore 20:45. Il Grifone si è ripreso con 4 punti in 2 giornate e cerca di uscire dalla zona retrocessione. Pronostico Cagliari-Genoa 21 novembre 2025.
Pronostico Cagliari-Genoa 21 novembre 2025: analisi e statistiche
Andiamo a vedere l’analisi di Cagliari-Genoa, match della 12° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano.
Cagliari e Genoa hanno pareggiato negli ultimi due incroci di Serie A. Tra le squadre affrontate almeno 15 volte in casa in Serie A dal Cagliari, il Genoa è una delle due, insieme alla Sampdoria, contro cui i sardi vantano la miglior percentuale di successi interni nella competizione: 56% di successi contro il Grifone, cioè 14 su 25 incontri, con cinque pareggi e sei sconfitte a completare il quadro.
Il Cagliari non ha vinto nelle ultime sette partite di Serie A (3N, 4P), inoltre, non ha trovato la rete nelle ultime due gare di campionato. Il Cagliari ha perso tutte le ultime tre partite casalinghe.
Il Genoa ha guadagnato quattro punti nelle ultime due partite di Serie A (1V, 1N), uno in più di quanti ne aveva raccolti nelle precedenti nove (3N, 6P).
Probabili Formazioni Cagliari-Genoa
CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Palestra, Mina, Luperto, Obert; Adopo, Prati, Folorunsho; Gaetano, Felici; Esposito. All. Pisacane
GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Thorsby, Martin; Vitinha, Colombo. All. De Rossi
Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Cagliari-Genoa?
Cagliari-Genoa, sabato 22 novembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 14:30.
Migliori quote per Cagliari-Genoa
Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.
|
Cagliari-Genoa
|
04/03/2025
21.00
|Bookmaker
|1
|X
|2
|2.80
|2.90
|2.80
|2.75
|3.00
|2.75
|2.75
|2.90
|2.85
|2.75
|2.95
|2.80
|2.75
|2.90
|2.85
Le nostre scommesse su Cagliari-Genoa
Il Cagliari è, con Bologna, Hellas Verona e Torino, una delle quattro squadre a non aver ancora segnato nei primi 15 minuti di gioco in questa Serie A; tuttavia, il club sardo è quello che ha realizzato la percentuale più alta di gol (il 44% – quattro su nove totali) nei 15 minuti finali di gara nella Serie A in corso.
PRONOSTICO: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.05 BET365
Risultato esatto e scommesse marcatori su Cagliari-Genoa
Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 1-2, 1-1.
Per la prima volta in carriera Leo Østigård ha segnato più di un gol in una singola stagione di Serie A (due) – il calciatore norvegese è il primo difensore del Genoa a trovare la rete in due presenze consecutive del torneo da Koni De Winter, tra gennaio e febbraio scorsi, mentre l’ultimo ad arrivare a tre è stato Domenico Criscito nel settembre 2021.
