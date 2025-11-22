Sabato pomeriggio, alle ore 15:00 in Friuli, il Bologna arriva al Bluenergy Stadium in questo match valido per la 12° giornata di Serie A 2025-2026, a caccia della 3° vittoria di fila, per continuare a sognare con le grandi in zona Champions. Pronostico Udinese-Bologna 22 novembre 2025.

Pronostico Udinese-Bologna 22 novembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Udinese-Bologna, match della 12° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano.

Dal 2020 in avanti la sfida tra Udinese e Bologna è una delle due che hanno visto più pareggi in Serie A, ben otto su 11 confronti (come i segni X tra Juventus e Atalanta, ma in 12 sfide), con un successo bianconero e due rossoblù a completare il bilancio.

Dopo una serie di tre pareggi e cinque sconfitte interne, l’Udinese ha ottenuto due successi nelle ultime due gare casalinghe di Serie A. Da una parte il Bologna ha la miglior difesa nel primo tempo in questo campionato, con sole due reti concesse, dall’altra solamente il Torino (11) ha subito più gol dell’Udinese (otto) nei primi 45 minuti di gioco nella Serie A in corso.

Per la prima volta nella sua storia in Serie A il Bologna ha collezionato 21 punti nelle prime 11 gare stagionali. Il Bologna ha ottenuto due successi nelle ultime tre trasferte di Serie A (1N) inoltre, dopo aver mancato il gol in quattro trasferte su sei tra aprile e settembre, gli emiliani hanno realizzato almeno due reti in tutte le ultime quattro (2V, 2N).

Probabili Formazioni Udinese-Bologna

UDINESE (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Davis, Zaniolo. All. Runjaic

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Lucumì, Miranda; Pobega, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Dominguez; Castro. All. Italiano

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Udinese-Bologna?

Udinese-Bologna, sabato 22 novembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 14:30.

Migliori quote per Udinese-Bologna

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Cagliari-Genoa

L’Udinese ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime due sfide casalinghe di Serie A contro il Bologna (1V, 1N). L’Udinese non è riuscita a segnare in quattro delle ultime cinque sfide di Serie A contro squadre nelle prime cinque posizioni di classifica a inizio giornata (1V, 1N, 3P).

PRONOSTICO: UDINESE GOL NO @2.50 SISAL

Risultato esatto e scommesse marcatori su Udinese-Bologna

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 0-2, 0-3.

L’Udinese è una delle due uniche avversarie contro cui Riccardo Orsolini vanta almeno tre gol e almeno tre assist in Serie A (3G+3A contro i friulani), insieme alla Fiorentina (4G+3A). Il classe ’97 è il miglior marcatore della Serie A nell’anno solare 2025: 14 reti in 27 match.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.