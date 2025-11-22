Sabato alle ore 18:00 dallo Stadio Franchi va in scena una grande rivalità del calcio italiano per la 12° giornata di Serie A 2025-2026. I viola hanno cambiato in panchina e cercano di riprendersi da un inizio disastroso, ma anche i bianconeri si sono affidati ad un nuovo allenatore, che a Firenze conoscono bene, Spalletti. Un match con tante chiavi di lettura molto interessanti, anche per il betting, vediamo quindi il Pronostico Fiorentina-Juventus 22 novembre 2025.

Pronostico Fiorentina-Juventus 22 novembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Fiorentina-Juventus, match della 12° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano.

Dopo aver perso tre partite di fila senza segnare contro la Juventus in Serie A, la Fiorentina è rimasta imbattuta nelle due più recenti (1V, 1N), in cui ha anche realizzato un totale di cinque reti. La Fiorentina ha vinto due delle ultime quattro partite casalinghe di Serie A contro la Juventus (1N, 1P), tanti successi quanti nelle precedenti 19 gare interne di campionato contro i bianconeri (10N, 7P).

La Fiorentina è ancora senza vittorie dopo 11 partite di Serie A (5N, 6P) e ha perso quattro delle prime cinque partite casalinghe di questo campionato (1N).

Due vittorie, un pareggio e due sconfitte per la Juventus nelle prime cinque trasferte di questo campionato La Juventus non ha segnato in quattro delle ultime sei partite di campionato (0.8 reti a partita nel periodo).

Probabili Formazioni Fiorentina-Juventus

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Sohm, Fortini; Kean, Gudmundsson. All. Vanoli

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Koopmeiners; Cambiaso, Thuram, Locatelli, McKennie; Conceicao, Yildiz; Openda. All. Spalletti

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Fiorentina-Juventus?

Fiorentina-Juventus, sabato 22 novembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 17:30.

Migliori quote per Fiorentina-Juventus

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Fiorentina-Juventus

Nessuna squadra ha segnato meno gol della Fiorentina nel primo tempo in questo campionato (tre), mentre la Juventus è, con l’Inter, una delle due ad aver realizzato più reti negli ultimi 15 minuti di gara (cinque ciascuna).

PRONOSTICO: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.05 BET365

Risultato esatto e scommesse marcatori su Fiorentina-Juventus

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-2, 0-3, 1-1.

Kenan Yildiz (26 conclusioni e 24 occasioni per i compagni) è soltanto uno dei due giocatori con almeno 20 tiri totali e almeno 20 occasioni create in questa stagione di Serie A, insieme a Nico Paz (37+27). Il fantasista turco solo contro due squadre non ha ancora giocato titolare in Serie A: contro Fiorentina (58 minuti in due sfide) e Bologna (68 minuti in tre match).

