Tra le tante sfide interessanti della 12° giornata di Serie A 2025-2026, non possiamo non citare anche quella di sabato sera, ore 20:45, allo Stadio Maradona, con la Dea in crisi che cerca di fare risultato contro un Napoli che ha qualche turbolenza interna dopo le dichiarazioni di Antonio Conte. Altra partita delicatissima, vediamo il nostro Pronostico Napoli-Atalanta 22 novembre 2025.

Pronostico Napoli-Atalanta 22 novembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Napoli-Atalanta, match della 12° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano.

L’ultimo pareggio tra Napoli e Atalanta in Serie A risale al 30 ottobre 2019 e da allora ci sono state sei vittorie dei partenopei contro le cinque dei bergamaschi; inoltre, l’Atalanta ha trovato almeno due gol in tutte le ultime tre sfide contro il Napoli. L’Atalanta ha vinto 3-0 le ultime due trasferte di Serie A contro il Napoli.

Il Napoli è imbattuto da 16 partite casalinghe in Serie A (12V, 4N). Il Napoli ha mancato l’appuntamento con il gol in tre delle ultime cinque partite di Serie A; i partenopei non hanno segnato nelle due più recenti e non arrivano a tre gare di fila senza reti da dicembre 2023-gennaio 2024.

Dopo aver vinto due delle prime quattro partite dell’attuale Serie A (2N), l’Atalanta non ha ottenuto alcun successo nelle successive sette (5N, 2P). Nelle prime cinque trasferte di questo campionato l’Atalanta ha ottenuto una vittoria, tre pareggi e subito una sconfitta.

Probabili Formazioni Napoli-Atalanta

NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez; Lobotka; Politano, Elmas, McTominay, Neres; Hojlund. All. Conte

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossonuou, Hien, Ahanor; Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Krstovic. All. Palladino

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Napoli-Atalanta?

Napoli-Atalanta, sabato 22 novembre, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote per Napoli-Atalanta

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Napoli-Atalanta

Napoli (4.5) e Atalanta (4.3) sono due delle quattro squadre, insieme a Inter e Milan (4.4), con la media più alta di passaggi per sequenza in questo campionato; infatti, il Napoli si trova anche in prima posizione per numero di sequenze su azione con almeno 10 passaggi (172, alla pari dell’Inter).

PRONOSTICO: GOL SI @1.80 ADMIRALBET

Risultato esatto e scommesse marcatori su Napoli-Atalanta

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 1-0, 3-2.

Scott McTominay non ha partecipato ad alcuna rete nelle ultime tre presenze di Serie A; nello scorso campionato in due occasioni è arrivato a quattro gare di fila senza partecipazioni attive: sei tra febbraio e aprile 2025, quattro tra ottobre e novembre 2024, quando la quarta fu proprio contro i bergamaschi.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.