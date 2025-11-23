Pronostico Hellas Verona-Parma: analisi, quote e scommesse 12° giornata di Serie A del 23 novembre 2025

Pronostico Verona-Parma 23 novembre 2025
20 Novembre 2025

Il lunch match della 12° giornata di Serie A 2025-2026 si giocherà domenica, alle ore 12:30 dallo Stadio Bentegodi di Verona, con l’Hellas che ospita il Parma in una sfida molto importante in chiave salvezza, tra due formazioni che non navigano in buone acque. Pronostico Verona-Parma 23 novembre 2025.

Pronostico Verona-Parma 23 novembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Hellas Verona-Parma, match della 12° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano.

L’Hellas Verona ha vinto la metà delle partite di Serie A disputate contro il Parma (10V, 4N, 6P); tra le squadre contro cui i veneti contano almeno 15 confronti nella competizione, l’avversaria emiliana è, alla pari dell’Ascoli, quella contro cui vantano la miglior percentuale di successi (50%).

L’Hellas Verona non ha vinto nessuna delle prime 11 partite di Serie A (6N, 5P). Verona ha perso due delle ultime tre partite casalinghe di Serie A (1N). In questo campionato nessuna squadra ha segnato meno gol di testa rispetto all’Hellas Verona (uno, come altre sei squadre) e nessuna ha concesso tante reti quante i veneti con questo fondamentale (cinque). 

Il Parma ha subito almeno due gol in tutte le ultime tre partite di Serie A (sette reti totali). Il Parma ha segnato un solo gol in trasferta in questo campionato (nei maggiori cinque campionati europei 2025/26 nessuna squadra ha fatto peggio, con una rete fuori casa anche per Wolverhampton, Osasuna e Lorient). 

Pronostico Verona-Parma 23 novembre 2025

Probabili Formazioni Hellas Verona-Parma

VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Valentini; Belghali, Akpa-Akpro, Gagliardini, Bernede, Frese; Giovane, Orban. All. Zanetti

PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Ndiaye, Valenti; Britschgi, Bernabé, Keita, Sorensen, Valeri; Cutrone, Pellegrino. All. Cuesta

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Verona-Parma?

Verona-Parma, domenica 23 novembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 12:00.

Migliori quote per Verona-Parma

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Verona-Parma
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
2.302.903.50
2.303.103.30
2.302.953.35
2.253.003.35
2.303.003.40

Le nostre scommesse su Hellas Verona-Parma

Il Parma ha perso il 70% delle trasferte contro l’Hellas Verona in Serie A (2V, 1N, 7P). Da una parte l’Hellas Verona è la squadra che conta più attacchi diretti in questo campionato, ben 24, dall’altra il Parma è, con il Genoa, una delle due ad averne registrati di meno finora (sei ciascuna).

PRONOSTICO: VERONA (0, -0.5 AH) @1.95 BET365

Risultato esatto e scommesse marcatori su Verona-Parma

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 0-0, 1-0, 3-1.

L’Hellas Verona è la squadra contro cui Patrick Cutrone ha segnato il maggior numero di gol in Serie A, quattro in totale, inclusa la sua ultima doppietta, realizzata il 29 settembre 2024 con la maglia del Como: tuttavia, l’attaccante del Parma non ha trovato né un gol né un assist in nessuna delle sue ultime nove presenze nel massimo campionato.

,
