Domenica alle ore 15:00 allo Stadio Zini i grigiorossi padroni di casa cercano di tornare alla vittoria dopo 2 ko in campionato, mentre la Roma vuole continuare ai piani alti della classifica, dopo aver vinto 4 delle ultime 5 partite, con i giallorossi di Gasperini che tentano il colpo in esterna in questa 12° giornata di Serie A 2025-2026. Pronostico Cremonese-Roma 23 novembre 2025.

Pronostico Cremonese-Roma 23 novembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Cremonese-Roma, match della 12° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano.

La Roma è la squadra che ha segnato più reti contro la Cremonese in Serie A: 40 gol in 16 sfide, incluso l’unico match in cui la Roma ha realizzato nove gol nella sua storia in Serie A (9-0 il 13 ottobre 1929), ma dopo aver perso i quattro precedenti confronti in Serie A contro la Roma, la Cremonese ha vinto la sfida più recente contro i giallorossi (2-1 allo Zini il 28 febbraio 2023).

La Roma ha vinto 12 delle ultime 13 sfide contro squadre neopromosse in Serie A (1P), realizzando 27 gol (2.1 di media) e registrando ben nove clean sheet. Tra le squadre attualmente nei maggiori cinque campionati europei, la Roma è quella che aspetta da più partite il pareggio tra tutte le competizioni: 21 match (15V, 6P), l’ultimo segno “X” dei giallorossi risale allo scorso 13 aprile contro la Lazio (1-1 in quel caso in Serie A).

La Cremonese è rimasta imbattuta in otto delle ultime 10 partite casalinghe in Serie A (4V, 4N). Roma e Cremonese hanno segnato esattamente lo stesso numero di gol in questa stagione di Serie A (entrambe 12); i giallorossi equamente divisi tra 1° e 2° tempo (sei e sei), i grigiorossi cinque nella prima frazione e sette nella seconda.

Probabili Formazioni Cremonese-Roma

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Bondo, Payero, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, Cristante, Celik; Soulé, Pellegrini; Ferguson. All. Gasperini

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Cremonese-Roma?

Cremonese-Roma, domenica 23 novembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 14:30.

Migliori quote per Cremonese-Roma

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Cremonese-Roma

Solo il Bayern Monaco (2.43) vanta una media punti più alta della Roma (2.33, al pari del Barcellona) in trasferta nell’anno solare 2025 nei Big-5 campionati europei – per i giallorossi 11 vittorie, due pareggi e due sconfitte in 15 match fuori casa in quest’anno solare in Serie A.

PRONOSTICO: VITTORIA ROMA @1.63 GOLDBET

Risultato esatto e scommesse marcatori su Cremonese-Roma

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 0-2, 1-1, 1-3.

Jamie Vardy ha segnato in quattro dei suoi ultimi cinque match casalinghi in campionato, tra cui due reti nelle sue ultime due gare allo Zini; il classe ’87 potrebbe trovare il gol in tre presenze casalinghe di fila tra Serie A e Premier League per la prima volta dal periodo tra settembre e dicembre 2019 (cinque in quel caso). In generale, sette delle ultime otto reti di Vardy in campionato sono arrivate in partite interne; inoltre la prossima sarà la gara numero 350 per Vardy tra Premier League e Serie A.

