Domenica alle ore 18:00 all’Olimpico di Roma arriva un Lecce che vuole continuare la striscia positiva delle ultime 2 giornate, mentre la Lazio cercherà di riscattare l’ultimo ko di campionato in questa 12° giornata di Serie A 2025-2026. Pronostico Lazio-Lecce 23 novembre 2025.

Pronostico Lazio-Lecce 23 novembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Lazio-Lecce, match della 12° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Lecce ha vinto 10 delle 36 sfide contro la Lazio in Serie A (7N, 19P). Negli ultimi sette confronti tra Lazio e Lecce in Serie A, i salentini hanno ottenuto il doppio dei successi dei biancocelesti (quattro contro due), un pareggio completa il parziale – incluso il successo dei giallorossi nella sfida più recente (1-0 all’Olimpico all’ultima giornata lo scorso 25 maggio).

La Lazio ha vinto le ultime due partite all’Olimpico senza subire gol in campionato (contro Juventus e Cagliari), tanti successi quanti nelle precedenti 15 gare interne in Serie A (2V, 9N, 4P). I biancocelesti potrebbero mantenere la porta inviolata in tre match casalinghi di fila nel torneo per la prima volta dall’ottobre-dicembre 2023

7 dei 10 punti guadagnati dal Lecce in questo campionato sono arrivati in trasferta, il 70%, solo la Fiorentina (80% – 4/5) ha ottenuto più punti in percentuale fuori casa fin qui nella Serie A 2025/26. In più, dopo il successo al Franchi contro la Viola, i salentini potrebbero vincere due gare esterne di fila in Serie A per la prima volta dal febbraio 2023.

Probabili Formazioni Lazio-Lecce

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. All. Sarri

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Banda, Stulic, Morente. All. Di Francesco

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Lazio-Lecce?

Lazio-Lecce, domenica 23 novembre, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 17:30.

Migliori quote per Lazio-Lecce

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Lazio-Lecce

Nelle 11 partite della Lazio in questo campionato solo una volta entrambe le formazioni hanno segnato, nel 3-3 in Lazio-Torino dello scorso 4 ottobre – i biancocelesti hanno registrato sei clean sheet ma sono anche rimasti a secco di gol in sei occasioni. Il Lecce ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime due partite di campionato (1-0 vs Fiorentina e 0-0 vs Hellas Verona). Nessuna squadra ha registrato più clean sheet della Lazio in questo campionato: sei, al pari della Roma. Dall’altra parte, tra le formazioni attualmente nella parte bassa della classifica di Serie A, nessuna ha mantenuto la porta inviolata più volte del Lecce (cinque, al pari del Torino).

PRONOSTICO: UNDER 2.5 @1.67 MARATHONBET

Risultato esatto e scommesse marcatori su Lazio-Lecce

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 4-0, 1-1.

Mattia Zaccagni è il giocatore che con i falli subiti ha fatto ricevere più cartellini agli avversari in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei (nove, tutte ammonizioni – tre delle quali nel match più recente contro l’Inter). In più, solo Aleix Febas dell’Elche (43) ha subito più falli del fantasista della Lazio (41) in questi tornei.

