La partita più attesa della 12° giornata di Serie A 2025-2026 è senza dubbio il Derby Della Madonnina che si giocherà a San Siro sabato sera, ore 20:45, in quello che è un vero e proprio scontro al vertice del campionato di calcio italiano tra nerazzurri e rossoneri. Pronostico Inter-Milan 23 novembre 2025.

Pronostico Inter-Milan 23 novembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Inter-Milan, match della 12° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Milan è rimasto imbattuto nei cinque derby contro l’Inter della scorsa stagione tra tutte le competizioni (3V, 2N), dopo aver perso tutti i sei precedenti. Dopo aver sconfitto il Milan il 22 aprile 2024 (match decisivo per la conquista dell’ultimo Scudetto dei nerazzurri), l’Inter ha affrontato Milan, Juventus e Napoli in 11 sfide tra tutte le competizioni senza più riuscire a vincere (5N, 6P), perdendo tutte le tre più recenti (0-3 vs Milan in Coppa Italia, 3-4 vs Juventus e 1-3 vs Napoli in Serie A).

L‘Inter ha vinto 11 delle ultime 12 partite tra tutte le competizioni (1P), segnando 28 reti (2.3 di media) e subendone solo sette (0.6 di media). In più, i nerazzurri (12V, 3P) sono uno degli unici due club, insieme alla Roma, a non aver ancora pareggiato in questa stagione (dall’inizio di agosto) nei Big-5 campionati tra tutte le competizioni – il loro ultimo segno “X” risale allo scorso 18 giugno contro il Monterrey nel Mondiale per Club.

Il Milan ha perso solo una delle 13 partite in questa stagione tra tutte le competizioni (8V, 4N): contro la Cremonese lo scorso 23 agosto in campionato. I rossoneri sono rimasti imbattuti negli ultimi 11 match (7V, 4N).

Probabili Formazioni Inter-Milan

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Chivu

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Leao. All. Allegri

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Inter-Milan?

Inter-Milan, domenica 23 novembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote per Inter-Milan

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Inter-Milan

Inter (11) e Milan (nove) sono le due squadre che hanno segnato più gol nel 1° tempo in questa stagione di Serie A; più nel dettaglio nerazzurri (cinque) e rossoneri (quattro, al pari della Lazio) sono due delle tre formazioni con più reti realizzate nei primi 15 minuti di gioco.

PRONOSTICO: GOL 1° TEMPO @1.36 SNAI

PRONOSTICO: GOL SI @1.75 STARVEGAS

Risultato esatto e scommesse marcatori su Inter-Milan

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 3-2, 1-2.

Lautaro Martínez ha realizzato nove gol in 20 sfide contro il Milan tra tutte le competizioni e potrebbe diventare solo il 7° giocatore a raggiungere la doppia cifra di reti nel derby della Madonnina, dopo Andriy Shevchenko (14), Giuseppe Meazza (13), Gunnar Nordalh, Stefano Nyers (entrambi 11), Zlatan Ibrahimovic ed Enrico Candiani (entrambi 10). Più nel dettaglio, nella storia dell’Inter hanno fatto meglio solo Giuseppe Meazza (12) e Stefano Nyers (11) contro i rossoneri. La prossima sarà la 350ª presenza di Lautaro Martínez con i nerazzurri tra tutte le competizioni.

Rafael Leão ha preso parte a sette gol contro l’Inter con la maglia del Milan in 20 sfide tra tutte le competizioni (tre reti e quattro assist), solo contro Lazio e Roma (entrambe otto) è stato coinvolto in più gol in carriera con i rossoneri (a quota sette anche contro altre quattro formazioni). In più, dopo un passaggio vincente nell’ultima gara contro i nerazzurri, per la rete di Reijnders lo scorso 23 aprile nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, il portoghese potrebbe prendere parte a un gol contro l’Inter in due match consecutivi per la prima volta.

