Il primo dei due posticipi del lunedì, che chiudono la 12° giornata di Serie A 2025-2026, si gioca in casa dei Granata che non perdono da 5 turni (anche se le ultime 3 partite sono state tutti pareggi), e arriva l’ambizioso Como che a sua volta ha incassato 3 pareggi e 2 vittorie nelle ultime 5, e continua a ridosso delle zone nobili del campionato, verso l’Europa. Pronostico Torino-Como 24 novembre 2025.

Pronostico Torino-Como 24 novembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Torino-Como, match della 12° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano.

Como e Torino hanno pareggiato nove delle 28 sfide in Serie A, completano il quadro 14 successi granata e cinque dei biancoblù. Il Como ha vinto la sfida più recente contro il Torino in campionato (1-0 lo scorso 13 aprile al Sinigaglia con gol di Douvikas). Il Torino è però rimasto imbattuto in 13 delle 14 partite casalinghe contro il Como in Serie A (8V, 5N).

Il Torino è imbattuto da sei gare di campionato (2V, 4N) e nell’intera scorsa stagione di Serie A solo una volta ha evitato la sconfitta per sette match consecutivi: tra dicembre 2024 e febbraio 2025 (1V, 6N in quel caso).

Il Como ha pareggiato le ultime tre trasferte in campionato, non subendo alcun gol nelle due più recenti; i lariani potrebbero registrare quattro pareggi fuori casa di fila per la prima volta nella loro storia in Serie A – mentre solo una volta hanno mantenuto la porta inviolata in tre gare esterne consecutive nel torneo (tra marzo e aprile 1950).

Probabili Formazioni Torino-Como

TORINO (3-4-2-1): Paleari; Ismajli, Coco, Maripan; Pedersen, Casadei, Asllani, Lazaro; Vlasic, Ngonge, Adams. All. Baroni

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Diego Carlos, Ramon, Valle; Perrone, Da Cunha; Addai, Nico Paz, J. Rodriguez; Morata. All. Fabregas

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Torino-Como?

Torino-Como, lunedì 24 novembre, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 18:00.

Migliori quote per Torino-Como

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Torino-Como

Como e Torino hanno pareggiato nove delle 28 sfide in Serie A. Il Como ha pareggiato le ultime tre trasferte in campionato, non subendo alcun gol nelle due più recenti. Solo Juventus e Parma (entrambi 20) hanno pareggiato più partite del Torino (19, al pari del Crystal Palace) a partire dalla scorsa stagione nei maggiori cinque campionati europei.

PRONOSTICO: PAREGGIO @3.35 ADMIRALBET

Risultato esatto e scommesse marcatori su Torino-Como

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 0-0, 2-2, 1-2

