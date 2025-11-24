La 12° giornata di Serie A 2025-2026 si conclude lunedì sera, ore 20:45, dal Mapei Stadium con i neroverdi che arrivano da un successo, ma hanno perso le ultime 2 in casa, mentre i Pisa sta uscendo dalla zona calda a suo di pareggi, seguiti dall’ultimo, preziosissimo, 1-0 sulla Cremonese prima della sosta per le nazionali. Pronostico Sassuolo-Pisa 24 novembre 2025.

Pronostico Sassuolo-Pisa 24 novembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Sassuolo-Pisa, match della 12° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano.

Prima sfida in Serie A tra Sassuolo e Pisa; le due formazioni si sono affrontate quattro volte in Serie B e i neroverdi sono rimasti imbattuti in tre di queste (2V, 1N), incluso il successo nel match più recente dello scorso 1° marzo (1-0 al MAPEI Stadium).

Il Sassuolo ha subito 12 gol nel campionato in corso e dopo 11 match stagionali di Serie A solo nel 2015/16 ha concesso meno reti. Il Sassuolo è una delle uniche tre squadre, insieme a Inter e Roma, a non aver ancora pareggiato in gare casalinghe in questo campionato; i neroverdi hanno registrato due vittorie e tre sconfitte al MAPEI Stadium nel torneo in corso, perdendo le due più recenti contro Roma e Genoa.

Grazie all’1-0 contro la Cremonese nel match più recente, il Pisa è tornato alla vittoria in Serie A dopo 34 anni e 179 giorni. Il Pisa è rimasto imbattuto negli ultimi cinque match di campionato (1V, 4N).

Probabili Formazioni Sassuolo-Pisa

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso

PISA (3-4-2-1): Semper; Caracciolo, Albiol, Canestrelli; Touré, Marin, Aebischer, Leris; Tramoni, Vural; Nzola. All. Gilardino

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Sassuolo-Pisa?

Sassuolo-Pisa, lunedì 24 novembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote per Sassuolo-Pisa

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Sassuolo-Pisa

Il Sassuolo ha guadagnato 16 punti in 11 match in questa Serie A; tra le squadre neopromosse nei Big-5 campionati europei 2025/26 solo il Sunderland (19 in 11 partite) ha ottenuto più punti. Solo la Cremonese (56%) ha trasformato in gol più chiare occasioni da gol in percentuale del Sassuolo (52% – 11 su 21) in questo campionato; più in generale, soltanto Cremonese (13.5%) e Inter (13.1%) vantano una percentuale realizzativa migliore dei neroverdi (12.7%) in questa stagione di Serie A.

PRONOSTICO: VITTORIA SASSUOLO @2.10 MARATHONBET

Risultato esatto e scommesse marcatori su Sassuolo-Pisa

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-0, 1-1, 3-1.

Domenico Berardi ha preso parte a 18 gol nelle ultime 18 sfide contro squadre neopromosse in Serie A (13 reti e 5 assist), inclusa una marcatura nel campionato in corso contro la Cremonese su rigore lo scorso 29 agosto. Il classe ’94 potrebbe segnare in tre presenze di fila in campionato per la prima volta dal maggio-settembre 2023 (quattro gare consecutive in quel caso in A).

