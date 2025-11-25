Milan ancora una volta fatale per l’Inter che perde il derby della 12° giornata di Serie A 2025-2026, ma rimane favorita nelle quote scudetto, mentre non sembra funzionare la cura Spalletti per la Juve che perde terreno anche per la top-4. Prossimo turno col big match al vertice tra Roma e Napoli all’Olimpico il 30 novembre. Risultati Serie A giornata 12.

Risultati Serie A giornata 12: Inter battuta dal Milan nel derby

Il campionato di Serie A 2025-2026 ha vissuto un weekend importante con una 12° giornata che ci consegna una nuova capolista solitaria: la Roma. I giallorossi, approfittando dello scontro diretto di San Siro, hanno allungato il passo staccando le rivali e confermando le ambizioni tricolori.

Dietro di loro si forma una coppia inedita di inseguitrici composta dal Milan, trionfatore nel derby, e da un Napoli che torna ad essere in salute e che sembra aver trovato la quadratura del cerchio con Conte. Esce ridimensionata l’Inter, scavalcata dai cugini e agganciata al quarto posto da un Bologna sorprendente, mentre la Juventus continua a pareggiare, perdendo ulteriore terreno dalla vetta. Nelle retrovie, si fa sempre più difficile la situazione di Verona e Fiorentina, ora fanalini di coda a pari punti.

CLASSIFICA SERIE A 2025-2026

Roma – 27 punti Milan – 25 punti Napoli – 25 punti Inter – 24 punti Bologna – 24 punti Como – 21 punti Juventus – 20 punti Lazio – 18 punti Sassuolo – 17 punti Udinese – 15 punti Cremonese – 14 punti Torino – 14 punti Atalanta – 13 punti Cagliari – 11 punti Parma – 11 punti Lecce – 10 punti Pisa – 10 punti Genoa – 8 punti Fiorentina – 6 punti Verona – 6 punti

I top e I flop della 12° giornata di campionato

TOP ROMA. La Roma occupa la prima posizione in solitaria in classifica in Serie A per la prima volta dopo 10 anni e 26 giorni. Gasperini si gode la crescita del suo gruppo, pur privo di Dovbyk e Dybala. Soulè trascinatore, Wesley freccia, Ferguson redivivo.

TOP MILAN. La vittoria cruciale dei rossoneri sull’Inter arriva nel momento ideale per delineare le ambizioni di una stagione nata sotto lune favorevoli col ritorno di Allegri al Milan.

TOP BOLOGNA. Ancora un top per i felsinei che vincono 3-0 a Udine, concedendosi anche il lusso di sbagliare un rigore, e continuano a rimanere nelle zone altissime della classifica. Vincenzo Italiano, dopo le tre vittorie di fila, non si pone limiti e carica tutto l’ambiente.

TOP NAPOLI. Bella reazione della squadra di Antonio Conte col 3-1 sull’Atalanta. I campioni d’Italia in carica hanno reagito nel migliore dei modi alla sconfitta pre sosta e alle polemiche emerse in queste due settimane.

FLOP JUVENTUS. Illusorio vantaggio di Kostic, pareggio a inizio ripresa di Mandragora. Prima e dopo il botta e risposta con la Fiorentina. Una squadra ancora priva di leader che sappiano indicare la rotta, troppi pareggi e anche la cura Spalletti non ha funzionato a dare una svolta alla Juve.

FLOP INTER. Questo flop tiene conto del rendimento di Chivu nei big match. Dopo le sconfitte con Juventus e Napoli, ecco quella nel derby. Se consideriamo il successo dell’Olimpico sulla Roma, siamo a tre ko e una sola vittoria in quattro big match di questo campionato per i nerazzurri che ora sfideranno Pisa, Como e Genoa prima della Supercoppa.

FLOP VERONA. Niente da fare per l’Hellas. Il Parma sbanca il Bentegodi grazie alla doppietta di un super Pellegrino e manda i veneti all’ultimo posto della classifica. Questa è la terza volta che il Verona non trova la vittoria nelle prime 12 gare di un campionato di Serie A

FLOP TORINO. Malissimo la squadra granata: è durata un solo tempo contro il Como di Fabregas che invece continua a volare tra le grandi, con ambizioni da Europa. Un 1-5 casalingo che pesa e che ha aperto una nuova contestazione dei tifosi del Torino, stanchi di subire certe figuracce.

Quote scudetto e top-4 Champions. Non funziona la cura Spalletti

Terzo scontro diretto stagionale con sconfitta, sesto derby consecutivo senza vittoria e vetta della classifica persa. Una domenica negativa per l’Inter, ma i bookmaker, nonostante il ko di misura contro il Milan, puntano sulla squadra di Chivu che resta la favorita per lo scudetto, a 1,97 su 888sport e 2,45 su Snai, seguita proprio da rossoneri e Napoli, offerte a 4,50, che grazie alle rispettive vittorie hanno superato proprio l’Inter, rimanendo appaiate al secondo posto dietro la capolista Roma, ora solitaria in vetta.

Scende ancora la quota dei giallorossi campioni d’Italia, eventualità fissata a 6,50, in calo rispetto al 9 di quindici giorni fa. Poche le possibilità per la Juventus di Spalletti bloccata sul pari a Firenze: la rimonta scudetto dei bianconeri si gioca a 29 volte la posta.

La squadra di Gasperini vede anche il ritorno in Champions League, competizione da cui manca dal 2018/2019. Per i bookmaker, diventa sempre più probabile la Roma in top-4, ovvero in Champions: quote che calano ancora, passando da 1,60 dell’ultima rilevazione agli attuali 1,45 su Goldbet e Better.

Pareggia invece la Juventus di Luciano Spalletti, altra candidata a un piazzamento nella top-4 insieme alle pressoché certe partecipazioni di Inter (1,05), Milan (1,15) e Napoli (1,18): un piazzamento dei bianconeri tra le prime quattro in Serie A sale da 1,90 a 2,25. Attenzione al Bologna di Vincenzo Italiano, reduce da nove risultati utili consecutivi in campionato: una presenza dei rossoblù alla Champions League edizione 2026/2027 è in lavagna a 4, ancora in diminuzione rispetto ai 5 di due settimane fa.

Prossimo turno: 13° giornata con Roma-Napoli

In arrivo una lunga 13° giornata di Serie A che inizierà venerdì 28 novembre con l’anticipo Como-Sassuolo, mentre sabato si giocheranno altri 4 match. In Juventus-Cagliari i bianconeri non possono fallire i tre punti, e sono nettamente favoriti @1.19. Grandi favoriti anche per un altro successo dei rossoneri @1.58 per la vittoria in Milan-Lazio sabato sera, alle ore 20:45 da San Siro.

Domenica lunch match delle 12:30 al Via del Mare con Lecce-Torino mentre nel pomeriggio, alle ore 15:00, toccherà a Pisa-Inter, con gli ospiti favoriti @1.30 per il ritorno alla vittoria. Alle ore 18:00 a Bergamo sfida delicata tra due squadre importanti ma in difficoltà con Atalanta-Fiorentina mentre alla sera il big match Roma-Napoli. Le prime quote danno avanti i giallorossi offerti @2.50 per la vittoria all’Olimpico, mentre la squadra di Conte si gioca @3.05. Da non escludere anche un pareggio @2.90.

La giornata sarà chiusa dal posticipo di lunedì sera al Dall’Ara dove in Bologna-Cremonese gli emiliani cercano un altro successo per continuare a sognare la Champions, con quota @1.42 per un altro successo della squadra di Vincenzo Italiano.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.