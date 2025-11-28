Saranno Como e Sassuolo ad aprire la 13° giornata di Serie A venerdì sera, alle ore 20:45 dallo Stadio Giuseppe Sinigaglia. I padroni di casa vogliono continuare a stupire mentre i neroverdi arrivano da un pareggio un pò deludente contro il Pisa. Pronostico Como-Sassuolo 28 novembre 2025.

Pronostico Como-Sassuolo 28 novembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Como-Sassuolo, match della 13° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano.

Questa sarà la prima sfida in assoluto tra Como e Sassuolo tra Serie A e Serie B. I lariani non hanno vinto nessuno degli ultimi otto confronti con formazioni mai affrontate in precedenza nel massimo campionato (5N, 3P) mentre il Sassuolo è rimasto imbattuto nelle ultime 11 gare contro formazioni affrontate per la prima volta in Serie A (7V, 4N).

Il Como è rimasto imbattuto negli ultimi 10 match di campionato (4V, 6N). Il Como ha pareggiato otto delle ultime 10 gare contro squadre neopromosse in Serie A (1V, 1N). Dopo il successo contro il Torino nel match più recente, il Como potrebbe vincere due partite consecutive per la prima volta in questo campionato, l’ultima volta risale allo scorso aprile-maggio (sei successi di fila in quel caso).

Il Sassuolo ha vinto tre delle ultime quattro trasferte di campionato (1N), tra cui le due più recenti contro Cagliari e Atalanta; i neroverdi non ottengono almeno tre successi fuori casa di fila in Serie A dal periodo tra aprile e agosto 2021 (cinque in quel caso).

Probabili Formazioni Como-Sassuolo

COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Diego Carlos, Ramon, Valle; Perrone, Da Cunha; Addai, Nico Paz, Jesus Rodriguez; Morata. All. Fabregas

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Como-Sassuolo?

Como-Sassuolo, venerdì 28 novembre, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote per Como-Sassuolo

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Como-Sassuolo

Solo l’Inter (11) ha segnato più reti di Como e Sassuolo (entrambi nove) negli ultimi 30 minuti di gioco in questa stagione di Serie A. Più nel dettaglio, nessuna formazione ha realizzato più gol dei lariani nell’ultimo quarto d’ora di gioco (cinque, al pari di Inter, Juventus e Cremonese).

PRONOSTICO: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.05 BET365

Risultato esatto e scommesse marcatori Como-Sassuolo

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 3-1, 2-2, 2-0

Nico Paz (8G+9A) è l’unico giocatore con almeno otto gol e otto assist in Serie A nell’anno solare 2025. In più, dopo la rete contro il Torino nel match più recente, il classe 2004 potrebbe segnare in due presenze consecutive in Serie A solo per la seconda volta, dopo lo scorso gennaio (contro Udinese e Atalanta).

