Pronostico Genoa-Hellas Verona: quote, scommesse, risultato esatto e possibili marcatori Serie A del 28-11-2025

Pronostico Genoa-Hellas Verona 29 novembre 2025
27 Novembre 2025

Sabato pomeriggio, ore 15:00, allo Stadio Luigi Ferraris sono in palio punti pesanti per la salvezza in questo scontro tra terzultima e ultima nel campionato di calcio italiano, per questo match valido per la 13° giornata di Serie A. Pronostico Genoa-Verona 29 novembre 2025.

Pronostico Genoa-Verona 29 novembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Genoa-Hellas Verona, match della 13° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano.

Grande equilibrio nelle ultime 10 sfide tra Genoa ed Hellas Verona in Serie A: tre vittorie per parte e quattro pareggi, con quattro clean sheet per parte, tra cui lo 0-0 nel confronto più recente dello scorso 13 aprile al Bentegodi.

Il Genoa ha pareggiato le ultime due partite di campionato contro Fiorentina e Cagliari. Il Genoa non vince da nove gare al Ferraris in campionato (3N, 6P) e solo l’avversario di giornata, l’Hellas Verona (12), conta una striscia aperta più lunga senza successi in match casalinghi tra le formazioni attualmente in Serie A. L’ultimo successo interno del Grifone nel torneo risale infatti allo scorso 4 aprile contro l’Udinese (1-0). Nessuna squadra ha perso più punti da situazione di vantaggio del Genoa (13, al pari della Fiorentina) in questa stagione nei Big-5 campionati europei; nell’intera Serie A 2024/25 il Grifone aveva perso 10 punti dopo essere andato avanti nel punteggio.

L’Hellas Verona ha mantenuto la porta inviolata in due delle ultime tre trasferte di campionato, tante quante nelle precedenti 21 gare fuori casa in Serie A; in più, gli scaligeri potrebbero registrare due clean sheet esterni di fila nel massimo campionato per la prima volta dal febbraio 2020, con Ivan Juric allenatore. Da una parte l’Hellas Verona è la squadra che conta più attacchi verticali (26) nel campionato in corso, dall’altra il Genoa è ultimo in questa graduatoria (sei); gli scaligeri hanno però realizzato una sola rete in seguito a questa tipologia di azione (il Grifone zero).

Pronostico Genoa-Hellas Verona 29 novembre 2025

Pronostico Genoa-Hellas Verona 29 novembre 2025

Probabili Formazioni Genoa-Hellas Verona

GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Sabelli, Thorsby, Frendrup, Malinovskyi, Martin; Vitinha, Colombo. All. De Rossi

VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Valentini; Belghali, Akpa-Akpro, Gagliardini, Bernede, Frese; Giovane, Orban. All. Zanetti

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Genoa-Verona?

Genoa-Verona, sabato 29 novembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 14:30.

Migliori quote per Genoa-Hellas Verona

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Genoa-Hellas Verona
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
2.103.004.25
2.053.004.20
2.053.004.20
2.053.004.10
2.053.004.25

Le nostre scommesse su Genoa-Hellas Verona

L’Hellas Verona ha mantenuto la porta inviolata in entrambe le gare dello scorso campionato contro il Genoa.

PRONOSTICO: UNDER 2.0 @1.80 BET365

Risultato esatto e scommesse marcatori Genoa-Verona

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 1-1, 2-1.

Leo Østigård ha trovato la rete negli ultimi tre match di campionato e potrebbe diventare solo il secondo difensore a segnare in quattro presenze consecutive in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), dopo Christian Terlizzi tra agosto e settembre 2005 con la maglia del Palermo.

,
