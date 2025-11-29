Sabato pomeriggio al Tardini i Ducali vogliono continuare la loro piccola striscia positiva per risalire nella classifica di campionato, quando per questa 13° giornata di Serie A ospiteranno un Udinese che invece è in calo dopo le ultime 2 sconfitte, anche se rimane al 10° posto dopo un buon avvio. Pronostico Parma-Udinese 29 novembre 2025.

Pronostico Parma-Udinese 29 novembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Parma-Udinese, match della 13° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano.

L’Udinese è la squadra contro cui il Parma ha sia vinto più partite in Serie A (21 su 50 – 11N, 18P), sia segnato più gol (74) nel massimo campionato, anche se proprio il Parma è una delle tre formazioni contro cui l’Udinese ha vinto entrambe le sfide dello scorso campionato, insieme a Cagliari e Lecce.

Dopo il successo contro l’Hellas Verona nel match più recente, il Parma potrebbe vincere due partite di fila in Serie A per la prima volta dal luglio 2020. Il Parma arriva da un pareggio contro il Milan e una vittoria contro l’Hellas Verona; i Ducali potrebbero registrare tre gare consecutive senza sconfitta per la prima volta in questa stagione di Serie A.

L’Udinese arriva da due sconfitte di fila contro Roma e Bologna e potrebbe perdere tre gare consecutive per la prima volta in questo campionato. Da una parte nessuna squadra ha pareggiato più partite del Parma nell’anno solare 2025 in Serie A (14, al pari del Torino), dall’altra, solo Lecce e Monza (entrambe 16) hanno perso più match dell’Udinese (15, al pari di Cagliari ed Hellas Verona) nel 2025 nel torneo. I friulani sono anche la formazione ad aver subito più reti (48) in quest’anno solare nel massimo campionato italiano.

Probabili Formazioni Parma-Udinese

PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabé, Keita, Sorensen, Valeri; Cutrone, Pellegrino. All. Cuesta

UDINESE (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Kamara; Davis, Zaniolo. All. Runjaic

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Parma-Udinese?

Parma-Udinese, sabato 29 novembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 14:30.

Migliori quote per Parma-Udinese

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Parma-Udinese

L’Udinese è la squadra che ha segnato meno gol negli ultimi 30 minuti di gioco nel campionato in corso (uno – quello di Adam Buksa al minuto 89 contro il Lecce lo scorso 25 ottobre); i friulani sono anche una delle due formazioni con più reti subite nel secondo tempo in questa stagione di Serie A: 12, al pari del Genoa.

PRONOSTICO: PARMA 2° TEMPO @3.10 SISAL

Risultato esatto e scommesse marcatori Parma-Udinese

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 2-2, 1-2.

Arthur Atta è il giocatore con più dribbling riusciti (33) nel campionato in corso. In aggiunta, in questa sfida si affronteranno due dei quattro calciatori che hanno guadagnato più possessi nell’ultimo terzo di campo nella Serie A 2025/26: Mateo Pellegrino (14, al pari di Matías Soulé) e Arthur Atta (11, come Nicolò Barella).

