Sabato alle ore 18:00, dall’Allianz Stadium, i bianconeri sono chiamati a fare i tre punti pieni e a togliersi la “pareggite” dopo il doppio pareggio di campionato per gli uomini di Luciano Spalletti che nella 13° giornata di Serie A ospiteranno i sardi che a loro volta arrivano da 2 X. Pronostico Juventus-Cagliari 29 novembre 2025.

Pronostico Juventus-Cagliari 29 novembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Juventus-Cagliari, match della 13° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano.

La Juventus è rimasta imbattuta in 26 delle ultime 27 partite contro il Cagliari in Serie A (21V, 5N), l’unico successo dei sardi nel periodo è arrivato il 29 luglio 2020 (2-0 all’Unipol Domus). Bianconeri e rossoblù hanno però pareggiato due degli ultimi tre confronti in campionato.

Dall’inizio della scorsa stagione, la Juventus è la squadra che ha pareggiato più partite nei cinque principali campionati europei: 21 su 50 match (il 42%). La Juventus ha conquistato 20 punti in questo campionato (5V, 5N, 2P): nel XXI secolo solamente due volte i bianconeri ne hanno raccolti meno dopo 12 partite stagionali di Serie A (18 sia nel 2015/16 che nel 2021/22). In più, i bianconeri hanno realizzato al massimo 15 gol dopo 12 match in un singolo massimo campionato per la prima volta dal 1999/2000 (15 anche in quel caso).

Dopo i pareggi contro Como e Genoa, il Cagliari potrebbe pareggiare almeno tre partite consecutive in Serie A per la prima volta dal novembre-dicembre 2021 (quattro in quel caso con Walter Mazzarri allenatore).

Probabili Formazioni Juventus-Cagliari

JUVENTUS (3-5–2): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; Cambiaso, Thuram, Locatelli, McKennie, Kostic; Yildiz, David. All. Spalletti

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Palestra; Deiola, Prati, Folorunsho; Felici, Esposito; Borrelli. All. Pisacane

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Juventus-Cagliari?

Juventus-Cagliari, sabato 29 novembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 17:30.

Migliori quote per Juventus-Cagliari

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Juventus-Cagliari

Solo Milan e Inter (entrambi cinque) hanno segnato più reti da fuori area della Juventus (quattro, al pari di Bologna e Lecce) in questa Serie A; i bianconeri hanno però subito quattro gol dalla distanza (come Fiorentina e Parma), soltanto il Pisa (cinque) ne ha concessi di più in questo modo. I bianconeri sono infatti una delle sole tre formazioni nei Big-5 campionati europei 2025/26 con almeno quattro gol sia segnati che subiti da fuori area, insieme a Brighton e Siviglia. In Europa la Juve arriva da un faticoso 3-2 a Bodo, ma anche in quel caso le reti non sono mancate.

PRONOSTICO: OVER 2.5 @1.90 SNAI

Risultato esatto e scommesse marcatori Juventus-Cagliari

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 3-0, 2-1, 1-0.

Il Cagliari è l’avversario contro cui Dusan Vlahovic ha segnato più gol in Serie A: otto in 11 sfide, inclusa la sua prima marcatura multipla nel torneo, doppietta il 10 novembre 2019 con la maglia della Fiorentina. Il serbo ha trovato la rete in tutte le ultime tre sfide contro i sardi in campionato e solo contro Bologna (tra il 2021 e il 2022) e Sampdoria (tra il 2020 e il 2021) ha segnato in quattro confronti di fila in Serie A.

