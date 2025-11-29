Tra le sfide più interessanti di questa 13° giornata di Serie A c’è sicuramente la partita di sabato sera, ore 20:45, da San Siro, col Milan che è reduce dalla vittoria nel derby, e sfiderà una Lazio che è risalita al 8° posto dopo il successo sul Lecce. Pronostico Milan-Lazio 29 novembre 2025.

Pronostico Milan-Lazio 29 novembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Milan-Lazio, match della 13° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano.

La Lazio è l’avversaria contro cui il Milan ha pareggiato più sfide in Serie A: 60 su 164, completano 72 vittorie dei rossoneri e 32 successi biancocelesti. Tuttavia, solo uno degli ultimi 13 confronti tra le due formazioni in campionato è terminato in pareggio.

Il Milan ha registrato almeno sei clean sheet dopo 12 partite stagionali di Serie A per la prima volta dal 2008/09. Solo l’Inter (cinque) ha realizzato più gol di Milan e Lazio (entrambi quattro) nei primi 15 minuti di gioco in questo campionato; in particolare, i biancocelesti sono primi in percentuale per reti segnate nel primo quarto d’ora (27%, 4/15).

Dopo il successo contro il Lecce nel match più recente, la Lazio potrebbe vincere due partite di fila in Serie A per la prima volta dallo scorso febbraio (contro Cagliari e Monza in quel caso). La Lazio ha segnato solo in una delle ultime sei trasferte di campionato (tre reti contro il Genoa lo scorso 29 settembre), restando a secco di gol in tutte le tre più recenti (contro Atalanta, Pisa e Inter).

Probabili Formazioni Milan-Lazio

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Pulisic, Leao. All. Allegri

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Basic; Isaksen, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Milan-Lazio?

Milan-Lazio, sabato 29 novembre, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote per Milan-Lazio

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Milan-Lazio

Il Milan è la squadra che ha guadagnato più punti contro squadre attualmente nelle prime 10 posizioni in classifica nella Serie A 2025/26 (16 in 6 match, 2.7 di media); i rossoneri invece occupano il 12° posto nelle sfide contro formazioni che attualmente sono nella seconda metà della classifica (9 puni in 6 gare, 1.5 di media). Viceversa, la Lazio è 12ª per media punti contro le formazioni attualmente nelle prime 10 posizioni (3 punti in 5 partite, 0.6) ma è 4ª nei confronti contro quelle nella seconda metà della classifica (15 punti in 7 match, 2.1 – al pari del Bologna).

PRONOSTICO: VITTORIA MILAN @1.60 STARVEGAS

Risultato esatto e scommesse marcatori Milan-Lazio

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 3-1, 2-2.

Sfida tra due dei tre portieri che hanno evitato di subire più gol in questo campionato: in base infatti alla qualità dei tiri affrontati, calcolata con gli Expected Goals subiti in porta, Ivan Provedel avrebbe dovuto subire 15.2 gol mentre ne ha concessi nove (differenza di 6.2); Mike Maignan è terzo in questa graduatoria, anche lui ha concesso nove reti ma con un xG subiti in porta di 13.2 (differenza di 4.2) – tra loro troviamo Mile Svilar (4.6).

