La partita dell’ora di pranzo di questa domenica, per la 13° giornata di Serie A, si gioca allo Stadio Via del Mare, e mette in palio punti preziosi per salentini e granata che arrivano entrambi da una sconfitta nello scorso turno di campionato. Pronostico Lecce-Torino 30 novembre 2025.

Pronostico Lecce-Torino 30 novembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Lecce-Torino, match della 13° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Lecce è rimasto imbattuto in ciascuna delle ultime due gare di Serie A contro il Torino (1V, 1N). Il Lecce ha perso solo tre delle 11 sfide casalinghe contro il Torino in Serie A (4V, 4N) – il 27%. Solo contro Fiorentina (24%) e Cagliari (25%) ha una percentuale di sconfitte più bassa tra le avversarie sfidate in almeno 10 occasioni in casa.

Il Lecce è la squadra che ha raccolto meno punti in casa in Serie A nel 2025 considerando quelle presenti in entrambi i tornei: appena nove. Inoltre, nel periodo, sono 11 le partite interne chiuse dai pugliesi senza segnare (incluse tutte le tre più recenti). I pugliesi sperano nel lunch match visto che il Lecce è rimasto imbattuto negli ultimi quattro match disputati alle 12:30 in Serie A (2V, 2N).

Dopo aver perso due delle prime tre trasferte di questo campionato (1V), il Torino ha pareggiato tutte le tre successive, le ultime due con il punteggio di 0-0. Il Torino ha subito più di 20 gol nelle prime 12 gare in una stagione di Serie A (21) solo per la quarta volta negli ultimi 65 anni.

Probabili Formazioni Lecce-Torino

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Banda, Stulic, Sottil. All. Di Francesco

TORINO (3-4-2-1): Paleari; Tameze, Coco, Maripan; Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Lazaro; Zapata, Ngonge. All. Baroni

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Lecce-Torino?

Lecce-Torino, domenica 30 novembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 12:00.

Migliori quote per Lecce-Torino

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Lecce-Torino

Il Torino ha subito solo una rete nelle ultime sei sfide contro il Lecce in campionato, tenendo la porta inviolata in cinque occasioni; nessuna squadra ha registrato più clean sheet contro i pugliesi nello stesso periodo in Serie A. Si affrontano in questa sfida la squadra che ha subito più gol in questa Serie A (il Torino, 21) e quella con il secondo peggior attacco (otto reti per il Lecce, meglio solo delle sette dell’Hellas Verona); quella giallorossa e quella granata sono anche rispettivamente la formazione che ha creato meno in termini di Expected Goals (8.95 per il Lecce) e quella che subito di più in termini di xG contro (18.74 per il Torino).

PRONOSTICO: GOL NO @1.70 SNAI

Risultato esatto e scommesse marcatori Lecce-Torino

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 0-1, 1-2.

Il Lecce è l’unica squadra contro cui Cyril Ngonge ha segnato più di un gol in Serie A: due centri, in ciascuna delle sue prime due presenze contro questa avversaria nel torneo, entrambe con l’Hellas Verona.

