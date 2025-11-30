Domenica pomeriggio, alle ore 15:00 dall’Arena Garibaldi il Pisa cerca un altro risultato utile dopo il pareggio col Sassuolo, ma dovrà ospitare un Inter a caccia di risultati in questa 13° giornata di Serie A dopo le beffe nel derby col Milan in campionato e contro l’Atletico Madrid in Champions League. Pronostico Pisa-Inter 30 novembre 2025.
Pronostico Pisa-Inter 30 novembre 2025: analisi e statistiche
Andiamo a vedere l’analisi di Pisa-Inter, match della 13° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano.
L’Inter ha vinto tutte le ultime cinque gare di Serie A contro il Pisa, la più recente delle quali il 3 marzo 1991 (1-0, con una rete di Nicola Berti). L’Inter ha vinto ben otto delle ultime nove gare di Serie A contro avversarie neopromosse, fa eccezione nel periodo solo un pareggio per 2-2 contro il Parma, lo scorso 5 aprile.
Il Pisa è imbattuto da sei match in Serie A (1V, 5N) e solo in un’occasione ha registrato una striscia più lunga senza sconfitte nella competizione: otto, tra dicembre 1985 e febbraio 1986, con Vincenzo Guerini allenatore.
Nessuna squadra ha subito meno gol dell’Inter contro avversarie attualmente nella metà bassa della classifica in questa Serie A: appena due (come la Cremonese), su 13 centri subiti dai nerazzurri complessivamente nel torneo in corso. L’Inter ha perso quattro delle prime 12 gare stagionali in Serie A per la prima volta dal 2022/23.
Probabili Formazioni Pisa-Inter
PISA (3-5-2): Semper; Caracciolo, Albiol, Calabresi; Touré, Piccinini, Aebischer, Leris, Angori; Moreo, Nzola. All. Gilardino
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Frattesi, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Thuram, Esposito. All. Chivu
Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Pisa-Inter?
Pisa-Inter, domenica 30 novembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 14:30.
Migliori quote per Pisa-Inter
Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.
|
Pisa-Inter
|
04/03/2025
21.00
|Bookmaker
|1
|X
|2
|10.00
|5.25
|1.30
|8.00
|5.75
|1.33
|8.80
|5.40
|1.32
|9.00
|5.50
|1.30
|9.00
|5.25
|1.32
Le nostre scommesse su Pisa-Inter
Si affrontano in questa gara la formazione che ha tentato più conclusioni (l’Inter, 219) e quella che ne ha subite di più (il Pisa, 196) in questa Serie A; inoltre, la squadra lombarda è anche quella che ha concesso meno tiri agli avversari (107), mentre quella toscana ha centrato lo specchio della porta meno volte rispetto a ogni altra (30).
PRONOSTICO: VITTORIA INTER @1.33 MARATHONBET
Risultato esatto e scommesse marcatori Pisa-Inter
Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 0-2, 1-3, 0-0.
Lautaro Martínez, a quota 249 presenze in Serie A, non ha segnato neanche una rete nelle sue ultime quattro presenze in campionato contro avversarie presenti nelle ultime cinque posizioni in classifica a inizio giornata, dopo che aveva totalizzato ben 11 centri nelle precedenti 12 sfide contro queste avversarie. L’argentino è il giocatore che ha tentato più conclusioni nel corso della prima mezzora di gioco nel torneo in corso: 18.
