Pronostico Roma-Napoli: tutto sul big match della 13° giornata di Serie A con analisi, formazioni, quote, guida tv e scommesse

Pronostico Roma-Napoli 30 novembre 2025
27 Novembre 2025

La sfida più attesa della 13° giornata di Serie A si gioca domenica sera, dalle ore 20:45 all’Olimpico, nello scontro al vertice del campionato di calcio italiano, con i giallorossi di Gasperini (capolista) e i campioni in carica di Conte. Pronostico Roma-Napoli 30 novembre 2025.

Pronostico Roma-Napoli 30 novembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Roma-Napoli match della 13° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Napoli è rimasto imbattuto in 10 delle ultime 11 sfide di Serie A contro la Roma (6V, 4N). La Roma ha vinto solo due delle ultime nove gare casalinghe contro il Napoli in Serie A (2N, 5P), anche se è rimasta imbattuta nelle due più recenti (1V, 1N). Roma e Napoli si affrontano con almeno 25 punti in classifica a testa prima della 15ª giornata di Serie A per la prima volta nella loro storia nella competizione.

La Roma occupa il primo posto in solitaria in Serie A per la prima volta dopo oltre 10 anni. La Roma ha subito appena sei gol in questo campionato e solo due volte negli ultimi 50 anni ne ha incassati al massimo lo stesso numero dopo 12 gare stagionali in Serie A, ed è solo la seconda volta che una squadra ottiene almeno 27 punti con meno di 16 gol segnati (15) a questo punto della competizione nell’era dei tre punti a vittoria.

Il Napoli ha perso tre delle ultime quattro trasferte di Serie A (1V). Roma e Napoli sono, insieme al Sassuolo, le tre squadre che non hanno perso neanche un punto da situazioni di vantaggio in questa Serie A; in particolare, i giallorossi hanno segnato il primo gol dell’incontro in otto dei nove successi registrati nel torneo in corso.

Pronostico Roma-Napoli 30 novembre 2025

Pronostico Roma-Napoli 30 novembre 2025

Probabili Formazioni Roma-Napoli

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Ferguson. All. Gasperini

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, McTominay, Lobotka, Spinazzola; Politano, Hojlund, Neres. All. Conte

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Roma-Napoli?

Roma-Napoli, domenica 30 novembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote per Roma-Napoli

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Roma-Napoli
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
2.503.003.10
2.602.803.10
2.602.803.15
2.552.853.15
2.602.853.15

Le nostre scommesse su Roma-Napoli

Roma (144) e Napoli (142 come il Lecce) sono due delle tre squadre che hanno registrato più interruzioni alte delle sequenze avversarie in questa Serie A; le due formazioni che si affrontano in questo match, nello scorso campionato, avevano chiuso questa graduatoria rispettivamente al 3° e 15° posto (420 per i giallorossi, 359 per gli azzurri).

PRONOSTICO: UNDER 2.5 @1.53 BET365

Risultato esatto e scommesse marcatori Roma-Napoli

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-2, 2-0, 0-1.

Matías Soulé, a segno nell’ultima gara di campionato contro la Cremonese, ha all’attivo nove centri in Serie A con la Roma; solo due giocatori stranieri sono arrivati in doppia cifra di gol in giallorosso prima di compiere 23 anni in tutta la storia della competizione: Érik Lamela (19) e Cengiz Ünder (13).

