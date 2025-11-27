La 13° giornata di Serie A sarà chiusa dal posticipo di lunedì sera allo Stadio Dall’Ara, tra due squadre che stanno andando all’opposto. Dopo un ottimo avvio di campionato la Cremonese ha perso le ultime 3 partite, mentre il Bologna continua a stare con le grandi, in zona Champions, dopo 3 vittorie consecutive in campionato. Pronostico Bologna-Cremonese 1 dicembre 2025.

Pronostico Bologna-Cremonese 1 dicembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Bologna-Cremonese match della13° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Bologna è rimasto imbattuto in cinque dei sei precedenti contro la Cremonese in Serie A (3V, 2N); l’unico successo per 2-1. dei grigiorossi contro i rossoblù risale all’11 febbraio 1990.

La Cremonese non ha vinto neanche una gara di Serie A disputata di lunedì: quattro pareggi e quattro sconfitte; dall’altra parte, neanche il Bologna ha registrato successi nelle quattro più recenti partite in questo giorno della settimana (3N, 1P), dopo che aveva vinto le tre precedenti. Dopo aver iniziato questo campionato con otto risultati utili nelle prime nove gare (3V, 5N), la Cremonese ha perso le successive tre (contro Juventus, Pisa e Roma).

Il Bologna è la squadra che ha guadagnato più punti da situazioni di svantaggio in questa Serie A: sette, nonostante abbia trovato il primo gol dell’incontro in quattro dei suoi ultimi cinque successi in campionato.

Probabili Formazioni Bologna-Cremonese

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; De Silvestri, Heggem, Lucumì, Miranda; Pobega, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Bernardeschi; Castro. All. Italiano

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Bondo, Payero, Vandeputte, Floriani; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Bologna-Cremonese?

Bologna-Cremonese, lunedì 1 dicembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote per Bologna-Cremonese

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Bologna-Cremonese

Sette delle ultime nove sfide tra Bologna e Cremonese tra Serie A e B sono terminate in parità (completa il parziale un successo per parte) e in tutte le ultime otto entrambe le squadre hanno trovato la via del gol. Il Bologna ha segnato 15 reti in sei precedenti contro la Cremonese in Serie A, una media di 2.5 a partita, la più alta per i rossoblù contro una singola avversaria attualmente presente nel torneo. Il Bologna è la squadra che da inizio ottobre ha segnato più gol in Serie A (16), guadagnato più punti (17) e, insieme a Como, quella che ha subito meno gol (tre).

PRONOSTICO: OVER 2.5 @2.10 BET365

Risultato esatto e scommesse marcatori Bologna-Cremonese

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-1, 3-0, 1-1.

Riccardo Orsolini, che ha realizzato cinque gol in questo campionato, può diventare il quarto giocatore nella storia del Bologna a segnare più di cinque reti in otto diverse stagioni di Serie A (attualmente a sette), dopo Ezio Pascutti (12), Carlo Reguzzoni (11) e Giuseppe Savoldi (otto). Inoltre, l’attaccante rossoblù è andato a segno nel suo incrocio più recente con la Cremonese nel torneo, il 20 maggio 2023.

