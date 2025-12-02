Continua il campionato di Serie A 2025-2026 con un grande equilibrio al vertice per lo scudetto mentre la Fiorentina ora inizia a rischiare davvero l’incubo retrocessione. Lautaro Martinez si rilancia per il capocannoniere. Vediamo tutti i risultati, quote e statistiche, e diamo anche un primo sguardo al prossimo turno col big match Napoli-Juventus di domenica prossima. Risultati Serie A giornata 13.

Risultati Serie A giornata 13: grande equilibrio al vertice

Dopo la 13° giornata di Serie A 2025-2026 continua a regnare l’equilibrio e l’incertezza nella corsa scudetto. Non c’è spazio per fughe solitarie perché il vertice della classifica si è trasformato in una corsa spalla a spalla dove quattro squadre sono racchiuse nel fazzoletto di due punti. Il Napoli di Antonio Conte compie il blitz perfetto all’Olimpico e aggancia il Milan (vittorioso sabato sera contro la Lazio) in vetta a quota 28, mentre l’Inter risponde presente e, insieme alla Roma, resta in scia a 27 lunghezze.

Alle spalle delle grandi, il Como di Cesc Fàbregas continua a stupire e legittima ambizioni europee impensabili a inizio stagione, e che aggancia al 5° posto il Bologna che manca una grande occasione di rimanere con le prime, dopo aver perso per 1-3 in casa il posticipo del lunedì contro la Cremonese, con i grigiorossi al 11° posto, davanti alla Dea.

Nonostante la vetta della classifica raggiunta da Allegri e Conte, per le quote dei bookmakers è l’Inter, a -1 dalle prime della classe, la favorita per lo scudetto, offerta @2,25 su Snai, seguita proprio da Napoli e Milan fissate @4. Dopo la terza sconfitta in altrettanti scontri diretti rallenta la Roma: il tricolore agli uomini di Gasperini passa da 6 a @10 volte la posta, mentre continua a non convincere la Juventus, a cinque punti dal primo posto ma vista campione d’Italia a quota @25.

CLASSIFICA SERIE A 2025-2026

Milan 28 Napoli 28 Inter 27 Roma 27 Bologna 24 Como 24 Juventus 23 Lazio 18 Udinese 18 Sassuolo 17 Cremonese 17 Atalanta 16 Torino 14 Lecce 13 Cagliari 11 Genoa 11 Parma 11 Pisa 10 Fiorentina 6 Verona 6

I top e I flop della 13° giornata di campionato

TOP NAPOLI. Grande settimana per il Napoli di Antonio Conte che si rilanciano tra campionato e Champions con le vittorie su Atalanta, Qarabag, Roma. Gli Azzurri si riprendono la vetta della classifica in coabitazione con il Milan, ma dimostrano soprattutto di aver smaltito ansie e malumori delle settimane pre sosta. Ora Juventus e Udinese prima della Supercoppa.

TOP MILAN. 1-0 alla Lazio, il Milan può festeggiare un altro successo fondamentale che permette ai rossoneri di rimanere al comando nella Serie A, continuando a sperare nello scudetto.

TOP GENOA. Otto punti nelle ultime quattro, vinto lo scontro diretto con l’Hellas, zona retrocessione al momento scampata. L’effetto Daniele De Rossi rilancia il Grifone.

FLOP TORINO. La panchina di Baroni è a rischio dopo l’1-5 subito in casa dal Como. Quinta sconfitta, appena 14 punti conquistati in 13 gare, terz’ultimo posto che dista solo quattro punti. La tifoseria in granata è in fermento.

FLOP FIORENTINA. La Viola perde ancora, superata anche dall’Atalanta dell’ex Palladino che passa 2-0 a Firenze. La Fiorentina rimane a soli 6 punti distante cinque lunghezze dalla zona di salvataggio. Anche con Vanoli nessun cambio di passo: due pareggi e due sconfitte, sei gol subiti e appena tre segnati e ora sfiderà Sassuolo, Verona, Udinese e Parma: quattro partite per la resurrezione o per l’inferno.

FLOP VERONA. L’Hellas perde 2-1 anche a Genova, dopo essere anche passato in vantaggio con Belghali. Ora le sconfitte (7) sono più dei pareggi (6) mentre la casella vittorie recita ancora 0 tondo. A dicembre ci sono Atalanta, Fiorentina e Milan: sembra davvero un incubo per i veneti. Zanetti a rischio.

Quote Top-4: la Roma rimane in pole nonostante la sconfitta

Nonostante la sconfitta dell’Olimpico contro il Napoli, costata il primo posto in classifica, i bookmaker vedono ancora la Roma nella top-4 finale della Serie A: il piazzamento in zona Champions dei giallorossi si gioca infatti @1,65 su Goldbet solo in leggera risalita rispetto all’1,45 della scorsa settimana.

Il successo della Juventus contro il Cagliari invece non convince i betting analyst: i bianconeri restano stabili @2,25. Con tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque giornate, il sempre più sorprendente Como di Cesc Fabregas si porta a -2 dal quarto posto e irrompe in lavagna @4 volte la giocata.

Perde terreno invece il Bologna: la sconfitta interna contro la Cremonese interrompe la striscia di nove risultati utili consecutivi e, in quota, gli emiliani salgono da 4 a @4,50. Certe della partecipazione alla prossima Champions League, secondo gli esperti, l’Inter, vista @1,05, e le capoliste Milan e Napoli, indicate rispettivamente @1,13 e @1,17.

Quote Capocannoniere: Lautaro Martinez al comando

Una doppietta decisiva in casa del Pisa per mettere a tacere le recenti critiche e prendersi la vetta della classifica marcatori. Lautaro Martinez tocca quota 6 centri in campionato e avanza in maniera prepotente verso il titolo di re dei bomber in quota @4 su Goldbet e Better, seguito @10 da Riccardo Orsolini, anche lui a 6 reti come il capitano interista e Marcus Thuram.

Leggermente staccati i due milanisti Christian Pulisic, ai box contro la Lazio, visto @11, con Rafa Leao, match-winner invece contro i biancocelesti, che avanza in lavagna, a quota @12, portandosi a meno uno dalla vetta. Occhi puntati anche sulla rimonta di Kenan Yildiz, autore della doppietta decisiva contro il Cagliari, offerto ora @23 volte la posta.

Quote Retrocessione: La Fiorentina adesso rischia davvero

Alla Fiorentina serve un miracolo: nessuna squadra infatti si è mai salvata in Serie A dopo non aver mai vinto nelle prime 12 partite. E alla tredicesima giornata è arrivata un’altra sconfitta, contro l’Atalanta, che fa rimanere i toscani a soli sei punti in classifica. Numeri impietosi, che fanno calare le quote dei bookmaker per una clamorosa retrocessione in Serie B: si passa infatti dai 7,50 dell’ultima rilevazione agli attuali @5 su Better e BetFlag.

Davanti ai Viola, rimane in pole una discesa in seconda serie del Verona, fanalino di coda insieme proprio alla Fiorentina: opzione che scende ancora, passando da 1,45 a @1,40. Rischia anche il Pisa, reduce dalla sconfitta interna contro l’Inter: il ritorno in Serie B per la squadra di Alberto Gilardino si gioca @1,80.

Fanno un importante balzo in avanti verso la salvezza, invece, il Lecce di Di Francesco, dopo il successo interno contro il Torino (si passa infatti dagli 1,75 di sette giorni fa agli attuali @2,25) e il Genoa di De Rossi, salito da 2,75 a @3,65 dopo la conquista dei tre punti contro il Verona. Perde terreno invece il Parma, sconfitto in casa dall’Udinese e sceso da 3,50 a @3,15.

Prossimo turno: 14° giornata con Napoli-Juventus

Andiamo a vedere la 14° giornata di Serie A e le prime quote per un turno che inizierà sabato 6 dicembre con i primi 3 match. Si apre con Sassuolo-Fiorentina, partita delicata per la Viola che anche se in trasferta, e in un periodo negativo, è favorita @2.60 contro il @2.80 dei neroverdi. Subito dopo interessante Inter-Como, con la squadra di Fabregas che vuole continuare a sognare e cercherà di mettere in difficoltà anche i nerazzurri, ma a San Siro l’Inter è nettamente favorita @1.50 mentre il colpo in esterna s gioca @6.50 volte la posta.

La domenica si apre col lunch match Cremonese-Lecce, per poi passare a Cagliari-Roma alle 15, con i giallorossi favoriti @1.67 per la vittoria in Sardegna. Grande equilibrio invece all’Olimpico per Lazio-Bologna mentre alle 20:45 il big match più atteso: Napoli-Juventus dallo Stadio Maradona dove i partenopei dell’ex Antonio Conte sono favoriti @2.35 mentre la vittoria dei bianconeri si gioca @3.20.

La giornata si chiuderà col triplo posticipo di lunedì 8 dicembre, al via alle 15 con la sfida salvezza Pisa-Parma mentre alle 18 ci spostiamo in Friuli per Udinese-Genoa mentre in serata si chiude con Torino-Milan, partita delicata per i granata che potranno puntare sul fattore campo, ma non sono in un buon momento e la quota per la vittoria è alta @4.25 contro @1.80 per il successo dei rossoneri secondo le primissime quote di Sisal.

