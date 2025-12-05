Sabato 6 dicembre, alle ore 15:00 dal Mapei Stadium di Reggio Emilia, si apre la 14° giornata di Serie A con i neroverdi che ospitano la viola in piena crisi, ancora a caccia del primo successo stagionale, e con l’incubo retrocessione ormai tangibile. Pronostico Sassuolo-Fiorentina 6 dicembre 2025.

Pronostico Sassuolo-Fiorentina 6 dicembre 2025: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Sassuolo-Fiorentina, match valido per la 14° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Sassuolo è rimasto imbattuto in 13 delle 22 gare giocate contro la Fiorentina in Serie A (7V, 6N, 9P) e solo contro tre squadre ha registrato più risultati utili nella propria storia in massima serie: 15 contro Udinese e Sampdoria e 14 contro il Cagliari (13 anche contro Genoa e Torino).

Il Sassuolo ha ottenuto 17 punti in 13 partite in questa Serie A (al pari della Cremonese) e potrebbe diventare solo la seconda neopromossa a conquistare almeno 20 punti nei primi 14 match stagionali considerando gli ultimi 10 campionati di Serie A.

La Fiorentina non ha vinto nessuna delle ultime quattro partite contro squadre neopromosse in Serie A (2N, 2P). La Fiorentina è una delle sole due squadre, insieme all’Hellas Verona, ancora a secco di successi in questa stagione tra Serie A e Serie B.

Probabili Formazioni Sassuolo-Fiorentina

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Volpato, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Fagioli, Sohm, Parisi; Kean, Piccoli. All. Vanoli.

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Sassuolo-Fiorentina?

Sassuolo-Fiorentina, sabato 6 dicembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 14:30.

Migliori quote per Sassuolo-Fiorentina

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per questo match di calcio.

Le nostre scommesse su Sassuolo-Fiorentina

La Fiorentina è una delle tre squadre contro cui il Sassuolo ha segnato più di 30 reti in Serie A: 31, assieme a Milan (33) e Genoa (36). Dall’altra parte, la Viola ha segnato 10 gol nelle ultime quattro gare giocate contro i neroverdi in campionato (2.5 a partita). Solo il Genoa (sei) ha incassato più reti su calcio d’angolo di Sassuolo e Fiorentina (quattro entrambe, al pari del Torino) in questa Serie A. In generale, i viola (11) sono la formazione con più gol subiti da calcio piazzato e i neroverdi sono terzultimi in questa graduatoria (otto, come Hellas Verona e Udinese), tra loro il Genoa (nove).

PRONOSTICO: GOL SI @1.80 BET365

Risultato esatto e scommesse marcatori Sassuolo-Fiorentina

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0,1-1, 1-2.

Andrea Pinamonti è stato coinvolto in quattro reti contro la Fiorentina in Serie A (3G+1A) e solo contro la Roma (cinque, tutti gol) vanta più partecipazioni attive nel torneo. Il classe 1999 – con Domenico Berardi, è uno dei due migliori marcatori del Sassuolo in questo campionato (quattro reti entrambi) – potrebbe diventare solo il secondo giocatore italiano a realizzare almeno cinque gol in ciascuna delle ultime cinque stagioni di Serie A, dopo Riccardo Orsolini (a quota quattro anche Mattia Zaccagni, tre reti nel torneo in corso).

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.