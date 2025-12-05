Sabato alle ore 18:00 a San Siro nella 14° giornata di Serie A arriva un Como che vuole continuare a sorprendere e a rimanere con le grandi, mentre i nerazzurri di Chivu sono a caccia dei tre punti dopo il successo col Pisa. Pronostico Inter-Como 6 dicembre 2025.

Pronostico Inter-Como 6 dicembre 2025: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Inter-Como, match valido per la 14° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

L’Inter ha vinto ciascuna delle ultime nove partite contro il Como in Serie A con un punteggio complessivo di 20-2. L’Inter ha tenuto la porta inviolata in ciascuno degli ultimi cinque match di Serie A contro il Como (14-0 nel parziale).

L’Inter ha conquistato 27 punti in queste prime 13 partite di campionato e, dalla stagione del loro ritorno in Champions League (dal 2017/18), solo una volta i nerazzurri avevano ottenuto meno punti dopo lo stesso numero di gare giocate da inizio stagione in Serie A: 24 nel 2022/23.

Il Como sta vivendo la propria miglior partenza di sempre in Serie A, anche considerando i tre punti a vittoria da sempre, grazie a 24 punti conquistati nelle prime 13 gare giocate nel torneo in corso (6V, 6N, 1P).

Probabili Formazioni Inter-Como

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Chivu.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Diego Carlos, Ramon, Moreno; Perrone, Caqueret; Addai, Paz, Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas.

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Inter-Como?

Inter-Como, sabato 6 dicembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 17:30.

Migliori quote per Inter-Como

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per questo match di calcio.

Le nostre scommesse su Inter-Como

Dopo aver perso il primo confronto casalingo in assoluto contro il Como in Serie A (1-2 il 14 maggio 1950), l’Inter ha vinto ciascuno dei successivi 13 match interni contro i lariani nel torneo.

PRONOSTICO: VITTORIA INTER @1.50 ADMIRALBET

Risultato esatto e scommesse marcatori Inter-Como

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 3-1, 1-1, 1-0.

La prossima sarà la 150ª partecipazione attiva per Lautaro Martínez (121G+28A) in Serie A. Tuttavia, il Como è una delle due sole squadre (assieme al Chievo) affrontate dall’argentino nel massimo campionato italiano senza andare a segno e potrebbe, quindi, diventare la 30ª avversaria differente contro cui troverebbe la via del gol nel torneo; dalla sua prima stagione con l’Inter (2018/19), nessun giocatore ha raggiunto questo traguardo in un singolo campionato dei Big-5.

