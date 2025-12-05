Pronostici Serie A 14° giornata: analisi, statistiche e scommesse su Verona-Atalanta del 6-12-2025

Pronostico Verona-Atalanta 6 dicembre 2025
5 Dicembre 2025

Sabato sera al Bentegodi arriva la Dea che col cambio in panchina e Palladino si è rilanciata mentre l’Hellas Verona rimane in fondo alla classifica di Serie A, a caccia del primo successo, in una stagione che non promette nulla di buono. Pronostico Verona-Atalanta 6 dicembre 2025.

Pronostico Verona-Atalanta 6 dicembre 2025: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Hellas Verona-Atalanta match valido per la 14° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

L’Atalanta ha vinto sette delle ultime nove sfide contro l’Hellas Verona in Serie A (1N, 1P), tanti successi quanti ne aveva collezionati nelle precedenti 20 partite contro questa avversaria nel torneo (7V, 6N, 7P).

L’Hellas Verona è, assieme alla Fiorentina, una delle due formazioni a non aver ancora vinto una partita in questa stagione tra Serie A e Serie B. In particolare, l’ultimo successo degli scaligeri risale al 25 maggio scorso (2-1 esterno contro l’Empoli) e da quel momento i veneti hanno registrato sei pareggi e sette sconfitte in massima serie.

Dopo il 2-0 nell’ultimo turno contro la Fiorentina, l’Atalanta potrebbe vincere due match di fila in Serie A per la prima volta da settembre (contro Lecce e Torino in quel caso), mentre non ha ancora registrato due clean sheet consecutivi in questo campionato.

Probabili Formazioni Hellas Verona-Atalanta

VERONA (3-5-2): Montipò; Unai Nunez, Nelsson, Valentini; Belghali, Niasse, Al Musrati, Bernede, Frese; Giovane, Orban. All. Zanetti.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, Ederson, de Roon, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Scamacca. All. Palladino.

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Verona-Atalanta?

Verona-Atalanta, sabato 6 dicembre, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote per Hellas Verona-Atalanta

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per questo match di calcio.

Verona-Atalanta
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
4.753.601.72
4.753.701.70
4.803.801.70
4.753.801.70
4.653.851.70

Le nostre scommesse su Hellas Verona-Atalanta

L’Atalanta ha vinto ciascuna delle ultime cinque trasferte giocate sul campo dell’Hellas Verona in Serie A, con uno score di 11-1 e ben quattro clean sheet registrati nel periodo.

PRONOSTICO: VITTORIA ATALANTA @1.72 SISAL

Risultato esatto e scommesse marcatori Verona-Atalanta

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 0-2, 1-1, 1-3.

L’unico match in cui Ademola Lookman ha preso parte a ben quattro reti in carriera nei Big-5 campionati europei risale al 26 ottobre 2024 contro l’Hellas Verona (2G+2A); in generale, il classe ’97 è stato coinvolto in cinque gol contro gli scaglieri in Serie A (2G+3A) e solo contro Fiorentina (sette) ed Empoli (sei) ha fatto meglio (a quota cinque anche Napoli e Monza).

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

5.0
Visita il Sito Recensione

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

4.5
Visita il Sito Recensione
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
4.5
Visita il Sito Recensione
