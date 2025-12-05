Dopo 3 sconfitte la Cremonese è tornata alla vittoria nello scorso posticipo di campionato, sbancando per 3-1 Bologna, e ora i grigiorossi si preparano ad ospitare il Lecce in questo lunch match domenicale per la 14° giornata di Serie A. Pronostico Cremonese-Lecce 7 dicembre 2025.

Pronostico Cremonese-Lecce 7 dicembre 2025: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Cremonese-Lecce match valido per la 14° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Bilancio in perfetto equilibrio nelle sei sfide tra Cremonese e Lecce in Serie A: due successi per parte e due pareggi fin qui, con un punteggio complessivo di 9-9. Cremonese (17) e Lecce (13) si sfideranno nel girone d’andata in Serie A avendo entrambe almeno 12 punti in classifica per la prima volta nella storia.

Con 17 punti nelle prime 13 giornate di questo campionato (4V, 5N, 4P), la Cremonese sta vivendo la sua seconda miglior stagione di sempre in Serie A e dopo il successo per 3-1 contro il Bologna nell’ultimo turno, la Cremonese potrebbe vincere due match di fila per la seconda volta in questa stagione.

Il Lecce ha conquistato 13 punti in 13 giornate di questa Serie A (3V, 4N, 6P) e potrebbe eguagliare il proprio miglior risultato dopo 14 gare considerando le precedenti otto stagioni in massima serie. Dopo il 2-1 inflitto al Torino nell’ultimo turno di campionato, il Lecce potrebbe vincere due match consecutivi in Serie A per la prima volta dallo scorso maggio.

Probabili Formazioni Cremonese-Lecce

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola.

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Berisha, Banda; Camarda. All. Di Francesco.

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Cremonese-Lecce?

Cremonese-Lecce, domenica 7 dicembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 12:00.

Migliori quote per Cremonese-Lecce

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per questo match di calcio.

Le nostre scommesse su Cremonese-Lecce

La Cremonese è la squadra che vanta la miglior percentuale realizzativa in questa stagione di Serie A: 14.8%, frutto di 16 reti segnate con 108 tiri effettuati. Il Lecce, invece, nonostante abbia tentato 16 conclusioni in più (124) dei grigiorossi ha realizzato sei gol in meno (10), facendo registrare una percentuale realizzativa dell’8.1% (la 14ª in questa massima serie).

PRONOSTICO: OVER 2.0 @1.88 BET365

Risultato esatto e scommesse marcatori Cremonese-Lecce

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 2-1, 2-2.

Dopo la doppietta nell’ultimo turno contro il Bologna, Jamie Vardy potrebbe segnare in due match di fila in campionato per la prima volta da dicembre 2024, con il Leicester in Premier League. Con quattro gol all’attivo, il classe 1987 è – al pari di Federico Bonazzoli – uno dei due migliori marcatori della Cremonese nel torneo in corso; l’ultimo calciatore inglese con almeno cinque reti con una squadra neopromossa in una stagione di Serie A è stato Paul Rideout con il Bari nel 1985/86 (sei gol).

