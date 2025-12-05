Domenica pomeriggio i giallorossi sono attesi in Sardegna per la 14° giornata di Serie A. La squadra di Gasperini cerca di archiviare subito la sconfitta di misura dello scorso weekend all’Olimpico per 0-1 sul Napoli che ha fatto perdere alla Roma il primo posto nella classifica del campionato di calcio italiano. Pronostico Cagliari-Roma 7 dicembre 2025.

Pronostico Cagliari-Roma 7 dicembre 2025: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Cagliari-Roma match valido per la 14° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

La Roma ha perso solo una delle ultime 20 sfide contro il Cagliari in Serie A (14V, 5N). La Roma ha tenuto la porta inviolata in ciascuna delle ultime tre sfide contro il Cagliari.

Il Cagliari non ha vinto nessuna delle ultime nove partite giocate in Serie A (4N, 5P). Dopo il 3-3 interno contro il Genoa, il Cagliari potrebbe pareggiare due match casalinghi di fila in Serie A per la prima volta da agosto 2024.

Dopo lo 0-1 interno contro il Napoli, la Roma potrebbe incassare due sconfitte di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra novembre e dicembre 2024.

Probabili Formazioni Cagliari-Roma

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Deiola, Luperto, Zappa; Palestra, Folorunsho, Prati, Adopo, Obert; Esposito, Borrelli. All. Pisacane.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dybala. All. Gasperini.

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Cagliari-Roma?

Cagliari-Roma, domenica 7 dicembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 14:30.

Migliori quote per Cagliari-Roma

Vediamo la ∫ per questo match di calcio.

Le nostre scommesse su Cagliari-Roma

La Roma ha recuperato 56 possessi nel terzo di campo offensivo (meno solo dell’Inter, 71) e ne ha persi solo 23 in quello difensivo (record nel torneo) in questa Serie A. Dall’altra parte, il Cagliari ne ha conquistati appena 27 nell’ultimo terzo di campo (più solo della Cremonese, 18), mentre ha subito ben 62 recuperi nel primo (come il Pisa e meno solo della Lazio, 69).

PRONOSTICO: VITTORIA ROMA @1.70 MARATHONBET

Risultato esatto e scommesse marcatori Cagliari-Roma

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 0-1, 0-2, 1-3.

L’unica marcatura multipla di Matías Soulé in Serie A è arrivata proprio in casa del Cagliari: doppietta il 29 ottobre 2023 con la maglia del Frosinone. Oltre ad essere il giocatore che ha recuperato più palloni nell’ultimo terzo di campo in questo campionato (15), il classe 2003 (4 reti in 13 match nel torneo in corso) potrebbe eguagliare il proprio score dell’intera scorsa Serie A (5 gol in 27 presenze), ma con 13 gare giocate in meno.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.