Cagliari-Roma: analisi e pronostici sulla 14° giornata di Serie A del 7 dicembre 2025

Pronostico Cagliari-Roma 7 dicembre 2025
Pronostici Serie A
Avatar
di
5 Dicembre 2025

Domenica pomeriggio i giallorossi sono attesi in Sardegna per la 14° giornata di Serie A. La squadra di Gasperini cerca di archiviare subito la sconfitta di misura dello scorso weekend all’Olimpico per 0-1 sul Napoli che ha fatto perdere alla Roma il primo posto nella classifica del campionato di calcio italiano. Pronostico Cagliari-Roma 7 dicembre 2025.

Pronostico Cagliari-Roma 7 dicembre 2025: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Cagliari-Roma match valido per la 14° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

La Roma ha perso solo una delle ultime 20 sfide contro il Cagliari in Serie A (14V, 5N). La Roma ha tenuto la porta inviolata in ciascuna delle ultime tre sfide contro il Cagliari.

Il Cagliari non ha vinto nessuna delle ultime nove partite giocate in Serie A (4N, 5P). Dopo il 3-3 interno contro il Genoa, il Cagliari potrebbe pareggiare due match casalinghi di fila in Serie A per la prima volta da agosto 2024.

Dopo lo 0-1 interno contro il Napoli, la Roma potrebbe incassare due sconfitte di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra novembre e dicembre 2024.

Pronostico Cagliari-Roma 7 dicembre 2025

Pronostico Cagliari-Roma 7 dicembre 2025

Probabili Formazioni Cagliari-Roma

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Deiola, Luperto, Zappa; Palestra, Folorunsho, Prati, Adopo, Obert; Esposito, Borrelli. All. Pisacane.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dybala. All. Gasperini.

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Cagliari-Roma?

Cagliari-Roma, domenica 7 dicembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 14:30.

Migliori quote per Cagliari-Roma

Vediamo la ∫ per questo match di calcio.

Cagliari-Roma
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
5.503.501.67
5.253.601.70
5.203.601.67
5.253.601.67
5.403.601.67

Le nostre scommesse su Cagliari-Roma

La Roma ha recuperato 56 possessi nel terzo di campo offensivo (meno solo dell’Inter, 71) e ne ha persi solo 23 in quello difensivo (record nel torneo) in questa Serie A. Dall’altra parte, il Cagliari ne ha conquistati appena 27 nell’ultimo terzo di campo (più solo della Cremonese, 18), mentre ha subito ben 62 recuperi nel primo (come il Pisa e meno solo della Lazio, 69).

PRONOSTICO: VITTORIA ROMA @1.70 MARATHONBET

Risultato esatto e scommesse marcatori Cagliari-Roma

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 0-1, 0-2, 1-3.

L’unica marcatura multipla di Matías Soulé in Serie A è arrivata proprio in casa del Cagliari: doppietta il 29 ottobre 2023 con la maglia del Frosinone. Oltre ad essere il giocatore che ha recuperato più palloni nell’ultimo terzo di campo in questo campionato (15), il classe 2003 (4 reti in 13 match nel torneo in corso) potrebbe eguagliare il proprio score dell’intera scorsa Serie A (5 gol in 27 presenze), ma con 13 gare giocate in meno.

betting online

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

5.0
Visita il Sito Recensione

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

4.5
Visita il Sito Recensione
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
4.5
Visita il Sito Recensione
Condividi questo articolo
,
Altri articoli
Pronostico Napoli-Juventus: big match della 14° giornata di Serie A, domenica 7 dicembre 2025
Pronostici Serie A
Pronostico Napoli-Juventus: big match della 14° giornata di Serie A, domenica 7 dicembre 2025
5 Dicembre 2025
Pronostico Sassuolo-Fiorentina: analisi, quote, formazioni, statistiche e scommesse Serie A del 06-12-2025
Pronostici Serie A
Pronostico Sassuolo-Fiorentina: analisi, quote, formazioni, statistiche e scommesse Serie A del 06-12-2025
5 Dicembre 2025
Pronostico Inter-Como: le scommesse sulla 14° giornata di Serie A del 6 dicembre 2025
Pronostici Serie A
Pronostico Inter-Como: le scommesse sulla 14° giornata di Serie A del 6 dicembre 2025
5 Dicembre 2025
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto: 50% fino a 3000€


Registrati a Starvegas e ottieni al primo deposito un bonus scommesse del 50% fino a 3000 euro.

Lottomatica Scommesse
Lottomatica Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 5550 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Lottomatica offre il 100% fino a 50€ + un bonus scommesse del 100% fino a 500€ e un Bonus senza deposito di 5.000€ in Play Bonus Slot.

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.